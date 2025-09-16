    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 80
    Währung: EUR
