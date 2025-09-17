Hershey-Aktie zeigt sich von der Schokoladenseite: Rating doppelt angehoben

"Nach mehreren Prognosesenkungen im vergangenen Jahr sehen wir nun ein attraktives Chance-Risiko-Profil für die Aktie", schrieb Analystin Leah Jordan in einer Mitteilung an Kunden. Belastungsfaktoren wie hohe Kakaopreise oder Zölle seien weitgehend eingepreist. Zugleich hätten sich die Marktanteile des Unternehmens zuletzt erholt, was zusätzliche Rückenwinde für das zweite Halbjahr verspreche.

Die Aktien von Hershey könnten vor einer deutlichen Erholungsrallye stehen. Goldman Sachs hat das Papier des traditionsreichen US-Schokoladen- und Kakaoproduzenten am Dienstag in einer überraschenden Entscheidung gleich doppelt hochgestuft – von "Sell" auf "Buy". Gleichzeitig erhöhte die Investmentbank ihr Kursziel von 170 auf 222 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 19 Prozent.

Leah Jordan zählt laut Daten von Tipranks.com zu den erfolgreicheren Stimmen an der Wall Street. Ihre Empfehlungen weisen eine Erfolgsquote von 57 Prozent sowie eine durchschnittliche Rendite von 20,20 Prozent auf. Damit gehört sie zu den besten 20 Prozent der mehr als 10.000 erfassten Analysten.

Marktanteile stabilisieren sich – Preiserhöhungen wirken

Jordan hob hervor, dass Hershey im vergangenen Jahr in einigen Segmenten Marktanteile eingebüßt habe, darunter im Bereich saisonale Produkte, Süßwaren und Mints. Diese Verluste seien zuletzt jedoch teilweise aufgeholt worden. Verbesserungen in der Regalplatzierung, verstärkte Marketingmaßnahmen und neue Produktinnovationen könnten die Erholung beschleunigen.

Darüber hinaus erwartet die Analystin, dass die jüngsten Preiserhöhungen des Konzerns ab dem Geschäftsjahr 2026 überproportional auf das Ergebnis durchschlagen werden. Hershey verfüge über eine außergewöhnlich starke Preissetzungsmacht, gestützt auf ikonische Marken im Süßwarensegment. Ein robuster Konsumhintergrund könnte zudem die Nachfrage stabil halten, selbst bei höheren Preisen.

Datengetriebene Strategie im Einzelhandel

Positiv bewertet Jordan auch die Fortschritte im Convenience-Store-Geschäft. Hershey setzt dort auf ein datenbasiertes Vermarktungskonzept, das intern als "Gold Standard Planogram" bezeichnet wird. Dieses Konzept soll die Platzierung der Produkte optimieren und den Absatz von Schokolade an Tankstellen und kleinen Verkaufsstellen stärken. Laut Jordan hat das System bereits 50 Prozent Marktdurchdringung erreicht und soll bis Jahresende auf 60 Prozent ausgebaut werden. Das, kombiniert mit einer leichteren Vergleichsbasis im zweiten Halbjahr, könnte zusätzlichen Schub liefern.

Mehrheit der Analysten bleibt skeptisch

Trotz der bullishen Einschätzung von Goldman Sachs zeigen sich andere Analysten weiterhin zurückhaltend. Nach Daten von LSEG halten 17 der 24 Experten, die die Hershey-Aktie beobachten, derzeit an einer neutralen Bewertung ("Hold") fest.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



