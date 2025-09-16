Niedersachsen fordert Unterstützung für Stahlindustrie

das ist ja das problem, es wird nicht nur geredet, sondern auch die wähler nach strich und faden verarscht. was hat merz alles versprochen und? höchste schuldenaufnahme aller zeuten, aber dennoch kein geld für wirklich dringende probleme, die seit jahren immer aktuell waren. aber diätenerhöhung ist im selbstbedienungsladen deutschland locker flockig drinn.





die unternehmen brauchen energiepreise, die sie wieder etwas wettbewerbsfähiger machen. sofort sollten diese preise dafür gesenkt werden. was macht merz und konsorten. der wird nicht für alle gesenkt wird, sondern nur für unternehmen. ABER erst ab dem 01.01.2026. merz ist im web schon der lügenkanzler, der nur kanzler werden wollte. alles andere scheint ihm am ar.. vorbeizugehen. er setzt sich nicht gegen die spd durch. im gegenteil er lässt sich wie ein tanzbär durch die manage ziehen. dass immer mehr wähler nicht das wollen, dass die regierung ihren willen nicht umsetzt, und daher immer mehr zur afd abwanderen.





was soll dann aus sg und den anderen stahlunternehmen werden. interessiert den politiker recht wenig, hauptsache, sie haben das sagen und können sich die taschen voll machen. ein weiter so. die quittung wird irgendwann folgen.





so wie die politiker den wählerwunsch umsetzen, so sehen anleger sg. das unternehmen ist nichts wert, egal welche perlen in der sg stecken, die sogar mehr wert sind als sg mit allem zusammen. sg muss man getreu kostolany kaufen und dann schlafen gehen. denn irgendwann und wenn erst in dreißig jahren, muss der menschenverstand doch wieder rational werden. zumindest gebe ich die hoffnung nicht auf.