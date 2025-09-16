    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    Niedersachsen fordert Unterstützung für Stahlindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlproduktion in Deutschland sinkt um 12 Prozent.
    • Niedersachsen fordert EU-Zollkontingentsystem ein.
    • Industriestrompreis von 3-6 Cent nötig für Stahl.
    Niedersachsen fordert Unterstützung für Stahlindustrie
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne macht sich Sorgen um die Entwicklung der Stahlindustrie. Im ersten Halbjahr 2025 sei die Stahlproduktion in Deutschland nach einem schwachen Jahr 2024 erneut um rund zwölf Prozent zurückgegangen, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit Stahlunternehmen, Gewerkschaften und Verbänden.

    Niedersachsen brauche die Stahlindustrie mit ihren Arbeitsplätzen, Produkten und Innovationen, sagte Tonne. Dafür müssten der Bund und die EU aber Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen.

    Was Niedersachsen für die Stahlbranche fordert

    Konkret solle die EU ein Zollkontingentsystem einführen, um übermäßige Importmengen zu begrenzen und gleichzeitig eine kontrollierte Marktöffnung zuzulassen. Die Bundesregierung müsse ihrerseits einen Industriestrompreis von drei bis maximal sechs Cent pro Kilowattstunde umsetzen. Darüber hinaus brauche es eine dauerhafte Planungssicherheit. Diese Position wolle das Land auch beim Stahlgipfel der Bundesregierung im Oktober einbringen.

    "Wir wollen unsere Infrastruktur erneuern, moderne Autos bauen und den Wohnungsmarkt ankurbeln - für all das benötigen wir Stahl und Stahlprodukte", sagte Tonne. "Und zwar aus heimischer oder europäischer Produktion, hergestellt zu guten Arbeitsbedingungen, von höchster Qualität und möglichst emissionsarm."

    Die Stahlindustrie in Niedersachsen stellt dem Minister zufolge mit rund 10.000 Beschäftigten jährlich rund 7,2 Millionen Tonnen Rohstahl her. Zusätzlich arbeiteten rund 350.000 Personen in der stahlverarbeitenden Industrie./cwe/DP/stw

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
