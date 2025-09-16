Niedersachsen fordert Unterstützung für Stahlindustrie
- Stahlproduktion in Deutschland sinkt um 12 Prozent.
- Niedersachsen fordert EU-Zollkontingentsystem ein.
- Industriestrompreis von 3-6 Cent nötig für Stahl.
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne macht sich Sorgen um die Entwicklung der Stahlindustrie. Im ersten Halbjahr 2025 sei die Stahlproduktion in Deutschland nach einem schwachen Jahr 2024 erneut um rund zwölf Prozent zurückgegangen, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit Stahlunternehmen, Gewerkschaften und Verbänden.
Niedersachsen brauche die Stahlindustrie mit ihren Arbeitsplätzen, Produkten und Innovationen, sagte Tonne. Dafür müssten der Bund und die EU aber Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg bringen.
Was Niedersachsen für die Stahlbranche fordert
Konkret solle die EU ein Zollkontingentsystem einführen, um übermäßige Importmengen zu begrenzen und gleichzeitig eine kontrollierte Marktöffnung zuzulassen. Die Bundesregierung müsse ihrerseits einen Industriestrompreis von drei bis maximal sechs Cent pro Kilowattstunde umsetzen. Darüber hinaus brauche es eine dauerhafte Planungssicherheit. Diese Position wolle das Land auch beim Stahlgipfel der Bundesregierung im Oktober einbringen.
"Wir wollen unsere Infrastruktur erneuern, moderne Autos bauen und den Wohnungsmarkt ankurbeln - für all das benötigen wir Stahl und Stahlprodukte", sagte Tonne. "Und zwar aus heimischer oder europäischer Produktion, hergestellt zu guten Arbeitsbedingungen, von höchster Qualität und möglichst emissionsarm."
Die Stahlindustrie in Niedersachsen stellt dem Minister zufolge mit rund 10.000 Beschäftigten jährlich rund 7,2 Millionen Tonnen Rohstahl her. Zusätzlich arbeiteten rund 350.000 Personen in der stahlverarbeitenden Industrie./cwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 23,04 auf Tradegate (16. September 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -30,43 %/+95,65 % bedeutet.
das ist ja das problem, es wird nicht nur geredet, sondern auch die wähler nach strich und faden verarscht. was hat merz alles versprochen und? höchste schuldenaufnahme aller zeuten, aber dennoch kein geld für wirklich dringende probleme, die seit jahren immer aktuell waren. aber diätenerhöhung ist im selbstbedienungsladen deutschland locker flockig drinn.