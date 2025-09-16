JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auch angesichts anspruchsvoller Vergleichsdaten aus dem Vorjahr weiter normalisiert haben, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers. Mit der unterdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn werde die Aktie nur noch mit einem geringen Sektoraufschlag gehandelt./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 11:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3.620EUR auf Lang & Schwarz (16. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4200

Kursziel alt: 4200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

