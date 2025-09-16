Beben bei Freelancer-Plattform

Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, entlässt Fiverr 30 Prozent seiner Belegschaft und konzentriert seine Bemühungen auf KI. Der Stellenabbau ist Teil eines von Fiverrs CEO Micha Kaufman angekündigten Umstrukturierungsplans, der darauf abzielt, massiv in KI zu investieren und die KI-Technologie in die Plattform des Unternehmens zu integrieren. Systeme sollen dabei automatisiert und Abläufe rationalisiert werden. Die Mitarbeiterzahl würde damit von 762 auf 512 schrumpfen.

In einem Brief äußerte sich Kaufmann wie folgt an die Mitarbeiter: "Wir starten eine Transformation für Fiverr, um Fiverr in ein KI-orientiertes Unternehmen zu verwandeln, das schlanker und schneller ist, über eine moderne, KI-orientierte technische Infrastruktur, ein kleineres Team mit jeweils wesentlich höherer Produktivität und weitaus weniger Managementebenen verfügt."