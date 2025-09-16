    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFiverr International AktievorwärtsNachrichten zu Fiverr International

    CEO mit heftiger Entscheidung

    Beben bei Freelancer-Plattform

    Der in Israel ansässige Online-Dienstleistungsmarktplatz Fiverr schockt mit einer harten Entscheidung seine Belegschaft.

    • Fiverr entlässt 30% der Mitarbeiter für KI-Fokus.
    • Umstrukturierung soll Effizienz und Produktivität steigern.
    • Ähnliche Maßnahmen bei großen Tech-Firmen wie Salesforce.
    CEO mit heftiger Entscheidung - Beben bei Freelancer-Plattform

    Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, entlässt Fiverr 30 Prozent seiner Belegschaft und konzentriert seine Bemühungen auf KI. Der Stellenabbau ist Teil eines von Fiverrs CEO Micha Kaufman angekündigten Umstrukturierungsplans, der darauf abzielt, massiv in KI zu investieren und die KI-Technologie in die Plattform des Unternehmens zu integrieren. Systeme sollen dabei automatisiert und Abläufe rationalisiert werden. Die Mitarbeiterzahl würde damit von 762 auf 512 schrumpfen.

    In einem Brief äußerte sich Kaufmann wie folgt an die Mitarbeiter: "Wir starten eine Transformation für Fiverr, um Fiverr in ein KI-orientiertes Unternehmen zu verwandeln, das schlanker und schneller ist, über eine moderne, KI-orientierte technische Infrastruktur, ein kleineres Team mit jeweils wesentlich höherer Produktivität und weitaus weniger Managementebenen verfügt." 

    Die Entlassungen spiegeln ähnliche Maßnahmen größerer Technologieunternehmen wie Salesforce wider, das 4.000 Mitarbeiter entlässt und durch KI ersetzt. Salesforce will damit die Kundenbetreuung und die Logistikarbeit automatisieren.

    Welche Jobs von Fiverrs bevorstehendem Stellenabbau betroffen sein werden, ist nicht klar. Das Tech-Unternehmen aus Israel betreibt einen digitalen Self-Service-Marktplatz, auf dem Freiberufler mit Unternehmen oder Einzelpersonen in Kontakt treten können, die digitale Dienste wie Grafikdesign, Bildbearbeitung oder Programmierung benötigen. Die meisten Prozesse auf der Platfform erfolgen mit minimalem Mitarbeitereingriff, da Bestellung, Lieferung und Zahlung automatisiert sind. 

    Fiverr geht davon aus, dass die Stellenstreichungen die Geschäftsaktivitäten auf dem gesamten Markt in naher Zukunft nicht wesentlich beeinträchtigen werden. Das Unternehmen plant, einen Teil der Einsparungen in das Unternehmen zu reinvestieren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Paul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
