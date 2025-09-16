277 0 Kommentare Jindal Steel: Zukunftssichere Lösung für thyssenkrupps Stahlsparte!

Jindal Steel strebt nach einer neuen Ära im europäischen Stahlmarkt. Mit dem Angebot an thyssenkrupp Steel könnte ein klimafreundlicher Riese entstehen. Die geplante Übernahme verspricht eine grüne Revolution in der Stahlproduktion.

Jindal Steel hat ein unverbindliches Angebot für den Kauf der Stahlsparte von thyssenkrupp AG abgegeben und plant, Gespräche über den Erwerb aufzunehmen.

Jindal Steel verspricht eine Kombination aus finanzieller Stärke, globaler Stahlkompetenz und einer Vision für die Dekarbonisierung, um thyssenkrupp Steel zum größten klimafreundlichen Stahlhersteller Europas zu machen.

Jindal Steel ist Teil der Naveen Jindal Group, die weltweit tätig ist und im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund €12 Milliarden mit einer EBITDA-Marge von 22 Prozent erzielte.

Jindal plant Investitionen in Deutschland, um die emissionsarme Stahlproduktion von thyssenkrupp Steel zu steigern, einschließlich der Fertigstellung des DRI-Projekts in Duisburg und der Schaffung zusätzlicher Lichtbogenofen-Kapazitäten.

Jindal beabsichtigt, eine integrierte Wertschöpfungskette „von der Mine bis zum Metall“ zu schaffen, indem hochwertiges Eisenerz aus Kamerun für die DRI-Anlagen in Oman und Duisburg geliefert wird.

Jindal Steel plant, die Stahlproduktion bis 2030 auf 30 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern, mit einem Schwerpunkt auf nachhaltigen Lösungen, und ist in Indien, Europa, Afrika und dem Nahen Osten vertreten.





