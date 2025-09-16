    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Thyssenkrupp dreht ins Plus wegen Jindal-Interesse an Steel

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp-Aktien steigen durch Kaufinteresse.
    • Jindal bietet unverbindlich für Steel Europa an.
    • Kurs legte um 3,2% auf 11,31 Euro zu.
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp dreht ins Plus wegen Jindal-Interesse an Steel
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufinteresse für das Stahlgeschäft hat Thyssenkrupp -Aktien am Dienstag kräftig angetrieben. Am Nachmittag sorgte die Nachricht, dass der indische Stahlkonzern Jindal ein unverbindliches Angebot zum Kauf der Stahltochter Steel Europa abgegeben hat, für kräftigen Rückenwind. Aus einem Minus von bis zu sechs Prozent wurde ein Plus von 3,2 Prozent. Der Kurs näherte sich mit 11,31 Euro dem Juli-Hoch von 11,62 Euro.

    Mitte August hatte der Kurs des Stahlkonzerns seinen zuletzt guten Lauf eingeleitet. Kurz davor hatte zwar noch ein gesenkter Ausblick auf den Aktien gelastet, doch seither hat der Kurs nun etwa 40 Prozent zugelegt - auch wegen Rüstungsfantasie, die vor Monaten schon wegen der Marinetochter TKMS geweckt wurde. Getrieben davon sind die Aktien in diesem Jahr schon um fast das Dreifache gestiegen. Zum Jahreswechsel waren sie noch bei der Marke von vier Euro gehandelt worden./tih/jha/

    ThyssenKrupp

    +5,14 %
    +8,12 %
    +32,27 %
    +30,22 %
    +263,95 %
    +93,87 %
    +88,12 %
    -39,99 %
    +10,60 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,89 % und einem Kurs von 11,64 auf Tradegate (16. September 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,27 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +4,80 %/-21,40 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
