ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone beginnt mit Tests ihrer IQ Square-Drohne für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Notfallschutz, einem Markt im Wert von 5,5 Mrd. USD

Vancouver, British Columbia, 16. September 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit Tests ihrer IQ Square-Outdoor-Drohne für Anwendungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Notfallschutz beginnen wird. Die Tests werden auf einem gesicherten Verkehrsflugplatz durchgeführt, der für Testläufe mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) zugelassen ist. Die zu testenden Anwendungen beinhalten die Sicherheit und Kontrolle von Menschenmengen, die Überwachung durch Strafverfolgungsbehörden sowie Such- und Rettungseinsätze. Damit wird auf die zunehmenden Sicherheitsherausforderungen reagiert, bei denen Drohnen eingesetzt werden können, um den Schutz von Menschenmengen zu verbessern, das Situationsbewusstsein zu stärken und Rettungskräfte und Polizei zu unterstützen.

„Die öffentliche Sicherheit ist nach wie vor eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit und Drohnen entwickeln sich zu einer transformativen Kraft in der Strafverfolgung, da sie den Behörden ein leistungsstarkes, anpassungsfähiges Instrument zum Schutz der Bevölkerung sowie zu einer effektiveren Reaktion auf sich wandelnde Bedrohungen an die Hand geben“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Mit dem Beginn unserer Feldtests überprüfen wir die Fähigkeiten der IQ Square, die Sicherheit bei großen öffentlichen Versammlungen sowie bei Such- und Rettungseinsätzen durch austauschbare Sensoren und anpassungsfähige Missionsprofile zu verbessern. Von der Bereitstellung von Echtzeitinformationen bis hin zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit an vorderster Front sehen wir, dass dieser Markt rasant wächst und Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz bietet, und wir sind bestrebt, mit missionskritischen Luftfahrtlösungen eine Führungsrolle zu übernehmen.“

Das Drohnentestprogramm, das auf einem Flugplatz im Ausland durchgeführt wird, umfasst einen stufenweisen Zeitplan mit kontrollierten Testläufen und szenariobasierten Übungen. Es wird vor Ort von Mitarbeitern von ZenaDrone kontinuierlich durchgeführt.

Die IQ Square von ZenaDrone, die mit einer Grundfläche von 40 × 40 Zoll oder 50 × 50 Zoll erhältlich ist, ist eine VTOL- (Vertical Takeoff and Landing)-Drohne mit autonomer Ladefunktion, die eine Flugzeit von 20 bis 25 Minuten aufweist. Sie bietet eine vielseitige Plattform für Anwendungen im Notfallmanagement sowie in der Strafverfolgung und kombiniert Agilität je nach Anwendungsfall mit austauschbaren Sensoren oder Kameras. Die Drohne wurde entwickelt, um die Echtzeit-Luftüberwachung bei Naturkatastrophen, großen öffentlichen Versammlungen oder aktiven Vorfällen zu unterstützen und den Kommandozentralen ein sofortiges Situationsbewusstsein zu vermitteln. Bei Such- und Rettungseinsätzen kann die IQ Square Wärmebildkameras einsetzen, um vermisste Personen oder Überlebende in schwer zugänglichem Gelände aufzuspüren. Für die Strafverfolgung kann die Drohne bei Hochrisikoeinsätzen eine taktische Überwachung ermöglichen und so eine sicherere Planung und Koordination sowie Außensicherung, Überwachung und Verfolgungsunterstützung gewährleisten.

Laut Verified Market Reports wurde der globale Markt für Drohnen für die öffentliche Sicherheit im Jahr 2024 auf ca. 5,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2033 auf über 15 Milliarden USD wachsen. Dies entspricht einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von über 12 %. Dieses Wachstum wird durch den zunehmenden Einsatz von Drohnen zur Überwachung von Menschenmengen, zur Unterstützung der Strafverfolgung, zur Katastrophenhilfe, für Notfallevakuierungen sowie zum Schutz kritischer Infrastrukturen angetrieben.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung, Wirtschaft und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert Drohnenlösungen für Unternehmen und Behörden, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „anstreben“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 4,28EUR auf Tradegate (16. September 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.