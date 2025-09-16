DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. "Adidas und Puma: Gemeinsame Vergangenheit ? aber keine gemeinsame Zukunft" titelte Thomas Maul in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf Forderungen eines US-Investors für eine Fusion beider Sportartikelfirmen. Eine solche habe zwar auf den ersten Blick "einen gewissen Charme". Bei einer genaueren Betrachtung bestehe für Adidas jedoch keine Notwendigkeit, von seinem Fokus auf organisches Wachstum abzurücken und mit einer zusätzlichen Marke Kannibalisierungs- und Integrationsrisiken - ähnlich wie bei der Reebok-Übernahme in den USA - einzugehen./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 177,4EUR auf Tradegate (16. September 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
