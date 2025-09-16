Sranan Gold meldet erste Bohrergebnisse vom Tapanahony-Projekt in Suriname

Das Bohrloch liegt rund 300 Meter nördlich von Randy’s Pit sowie 280 Meter nördlich von zuvor gemeldeten hochgradigen Gesteinsproben von bis zu 76,6 g/t Gold. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem ein historisches Bohrloch von Iamgold aus dem Jahr 2012, das ähnliche Mächtigkeiten und Gehalte in Saprolit lieferte.

Sranan Gold Corp. ( CSE: SRAN; FSE & Tradegate: P84 ) hat die ersten Bohrergebnisse vom Zielgebiet „Randy’s Pit“ innerhalb des Tapanahony-Projekts in Suriname veröffentlicht. Das Unternehmen durchteufte im Bohrloch 25RADD-001 eine mineralisierte Zone von 11,5 Metern mit durchschnittlich 3,64 Gramm Gold pro Tonne in verwittertem Saprolit. Innerhalb dieser Zone wurde ein hochgradiger Abschnitt von 1,4 Metern mit 21,1 g/t Gold identifiziert.

Bedeutung der Ergebnisse und nächste Schritte

Laut Dr. Dennis LaPoint, EVP Exploration und Corporate Development von Sranan Gold, definieren die bisherigen Bohrergebnisse zusammen mit vorangegangenen Schürfungen einen rund 500 Meter langen goldführenden Korridor im oberflächennahen, verwitterten Gestein. Weitere Bohrungen sollen die Ausrichtung und geologischen Strukturen dieses Trends im frischen Gestein untersuchen. Zusätzlich sind weitere Schürfgräben zur südlichen Erweiterung von Randy’s Pit sowie Kernbohrungen im Bereich und nördlich des Ziels geplant.

Die Proben wurden von Filab in Paramaribo, Suriname, untersucht. Für alle Proben mit über 2 g/t Gold wurden Wiederholungsanalysen inklusive gravimetrischer Bestimmungen durchgeführt. Das Unternehmen befolgt dabei gängige QA/QC-Verfahren.

Über Sranan Gold

Sranan Gold Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname, das eine Fläche von rund 29.000 Hektar umfasst und in einem der traditionsreichsten Bergbaugebiete des Landes liegt. Darüber hinaus hält das Unternehmen das Aida-Projekt mit fünf Claims in der Kamloops Mining Division, British Columbia (Kanada).

