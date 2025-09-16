Die heißeste Aktie im Short-Game – doch die Wetten schmelzen!

Im August verringerten Leerverkäufer ihre Wetten gegen den Informationstechnologiesektor des S&P 500, dessen Leerverkaufsanteil laut Daten von SeekingAlpha von 1,77 Prozent im Juli auf 1,63 Prozent sank. Der Sektor, der das größte Gewicht im Index hat, verzeichnete in diesem Jahr bislang ein Wachstum von mehr als 16 Prozent, während der breitere S&P 500 Index um über 11 Prozent zulegte:

Enphase Energy war im vergangenen Monat die am meisten geshortete Aktie des Sektors, während Apple erneut den Titel der am wenigsten geshorteten Aktie hielt. Die Leerverkaufsquote in Enphase Energy sank allerdings von 23,22 Prozent Ende Juli auf 20,36 Prozent im August. Super Micro Computer und Western Digital folgten mit Leerverkaufsanteilen von 18,61 Prozent und 10,22 Prozent.

Im Gegensatz dazu lag das Short-Interesse bei Apple bei nur 0,77 Prozent, was es zur wenigsten geshorteten Aktie des Sektors machte, dicht gefolgt von Microsoft und Nvidia mit jeweils 0,80 Prozent und 0,84 Prozent.

Branchenweit war der Bereich IT-Dienstleistungen mit einer Leerverkaufsquote von 3,00 Prozent im August am stärksten betroffen, was einen Anstieg gegenüber 2,56 Prozent im Juli darstellt. Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte hatten eine Leerverkaufsquote von 1,93 Prozent, während Kommunikationsausrüstung mit 1,20 Prozent die am wenigsten geshortete Branche des Sektors war.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



