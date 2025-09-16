Jefferies zieht die Kaufempfehlung zurück: Trocknet Nivea Beiersdorf aus?

Die Talfahrt der Beiersdorf -Aktie hat sich am Dienstag deutlich beschleunigt. Nach einer skeptischen Analyse der Investmentbank Jefferies fiel der Kurs im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Juni 2022. Auf der Handelsplattform Xetra gaben die Papiere des Hamburger Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent nach, zuletzt lagen sie mit einem Minus von 1,54 Prozent bei 93,20 Euro (Stand 14:26). Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf fast ein Viertel.

Jefferies strich seine Kaufempfehlung für die Aktie. Analyst David Hayes begründete den Schritt mit Problemen bei der Kernmarke Nivea. Diese kämpfe mit Wachstumsschwächen, die entscheidend seien, um die Aktie zu stützen. "Historisch zeigt sich, dass Investitionen und strategische Neuausrichtungen die Marke nicht nachhaltig stärken konnten", erklärte Hayes. Er halte zudem die Erwartungen an neue Produkte im laufenden Halbjahr für zu optimistisch.

Quartalsschock im August wirkt nach

Bereits Anfang August hatten schwache Unternehmenszahlen die Aktie stark belastet. Damals war der Kurs um bis zu 13 Prozent eingebrochen, nachdem Beiersdorf seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Das Management verwies auf eine deutliche Abkühlung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft.

Mit dem Schritt von Jefferies verstärken sich die Sorgen der Anleger, dass Beiersdorf trotz hoher Investitionen seine wichtigste Marke nicht auf Wachstumskurs bringen kann. Der Markt signalisiert derzeit wenig Vertrauen, dass kurzfristige Innovationen die Schwächephase beenden.

Damit reiht sich Beiersdorf unter die schwächsten Werte im DAX ein. Für Investoren bleibt die Aktie angesichts der verhaltenen Wachstumsaussichten und des hohen Wettbewerbsdrucks im Konsumgütersektor vorerst ein schwieriges Investment.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 92,96EUR auf Tradegate (16. September 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.