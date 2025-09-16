Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Exponential Science Foundation arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer staatlichen Blockchain-Akademie zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor
ISTANBUL und LONDON, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und die Exponential Science Foundation haben eine Partnerschaft zur Entwicklung der Government Blockchain Academy angekündigt, einer neuen Initiative zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor. Die Akademie wird spezialisierte Ausbildungs- und Implementierungsprogramme anbieten, die Blockchain, KI und andere aufkommende Technologien nutzen, um Regierungen dabei zu helfen, transformative Veränderungen voranzutreiben.
Die Akademie hat sich zum Ziel gesetzt, Regierungen dabei zu unterstützen, Lösungen für spezifische Herausforderungen in fünf Hauptbereichen zu finden, die Lücke zwischen Bildung und Umsetzung zu schließen und schließlich Blockchain-Lösungen für dringende Entwicklungsherausforderungen einzusetzen.
Säulen der Akademie
-
Inklusive digitale Finanzen: Förderung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch sichere digitale Zahlungssysteme.
-
Transparente Governance: Verbesserung der Integrität und Korruptionsbekämpfung durch sichere, fälschungssichere Aufzeichnungen und digitale Transaktionen.
-
Integrität der Lieferkette: Unterstützung der Rückverfolgbarkeit und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Beschaffungswesen und in der Logistik durch dezentralisierte Überprüfung.
-
Klimaresilienz: Anwendung von Blockchain-basierten intelligenten Verträgen und digitalen Token zur Erleichterung einer transparenten Klimafinanzierung, einschließlich der Verfolgung von
Kohlenstoffgutschriften.
- Digitale Identitätslösungen: Bereitstellung vertrauenswürdiger, überprüfbarer digitaler Berechtigungsnachweise, die den Zugang zu Dienstleistungen erleichtern.
Die Government Blockchain Academy wird ihre ersten Länderprogramme offiziell im Jahr 2026 starten, wobei die Vorbereitungsarbeiten, die Lehrplangestaltung und die Einbindung der Stakeholder im Jahr 2025 beginnen werden. Die offizielle Ankündigung der Government Blockchain Academy wird während der TOKEN2049 in Singapur (1.–2. Oktober 2025) stattfinden. Im Rahmen der Enthüllung wird die Initiative ein Rundtischgespräch mit der Industrie veranstalten, um Protokollentwickler und Infrastrukturanbieter zusammenzubringen und Unterstützung für diese globale Bildungsinitiative zu gewinnen.