Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und die Exponential Science Foundation arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer staatlichen Blockchain-Akademie zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor

ISTANBUL und LONDON, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und die Exponential Science Foundation haben eine Partnerschaft zur Entwicklung der Government Blockchain Academy angekündigt, einer neuen Initiative zur Förderung von Innovationen im öffentlichen Sektor. Die Akademie wird spezialisierte Ausbildungs- und Implementierungsprogramme anbieten, die Blockchain, KI und andere aufkommende Technologien nutzen, um Regierungen dabei zu helfen, transformative Veränderungen voranzutreiben.

Die Akademie hat sich zum Ziel gesetzt, Regierungen dabei zu unterstützen, Lösungen für spezifische Herausforderungen in fünf Hauptbereichen zu finden, die Lücke zwischen Bildung und Umsetzung zu schließen und schließlich Blockchain-Lösungen für dringende Entwicklungsherausforderungen einzusetzen.