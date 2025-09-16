    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsätze im US-Einzelhandel steigen um 0,6 Prozent.
    • Vormonatszahlen auf 0,6 Prozent nach oben korrigiert.
    • Verbraucher geben trotz schlechter Stimmung mehr aus.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

    Zudem wurden die Zahlen für den Vormonat nach oben korrigiert. Im Juli waren die Umsätze um revidierte 0,6 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,5 Prozent ermittelt worden.

    Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im August um 0,7 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

    "Ungeachtet der verschlechterten Konsumentenstimmung haben die Verbraucher mehr ausgegeben als einen Monat zuvor", sagte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. So hatte sich das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima im September eingetrübt. "An einer geldpolitischen Lockerung bei der morgigen Fed-Entscheidung bestehen ungeachtet der Überraschung kaum Zweifel", schreibt Umlauf. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bekanntgeben wird./jsl/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 …