Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Zudem wurden die Zahlen für den Vormonat nach oben korrigiert. Im Juli waren die Umsätze um revidierte 0,6 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Anstieg um 0,5 Prozent ermittelt worden.