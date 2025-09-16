Epische Goldpreisrallye. Gewaltiger Preisknall bei Silber. Hebt nun Platin ab?

Platin kann in der aktuellen Phase mit Gold und Silber nicht ganz Schritt halten. Das könnte sich jedoch jederzeit ändern, denn auch bei Platin brodelt es.

Vor allem in der Preisentwicklung von Gold und Silber spiegelt sich die Erwartungshaltung der Marktakteure hinsichtlich der morgigen Leitzinsentscheidung der Fed wider. Gold beschleunigt seine epische Preisrallye. Nicht minder spektakulär entwickelt sich gleichzeitig Silber. Der Silberpreis knallt gewaltig rauf und nimmt die 43 US-Dollar ins Visier.

Platin im Defizit

Das aktuelle Bulletin des World Platinum Investment Councils (WPIC), das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, rückte noch einmal das Thema Defizit in den Fokus. Platin befindet sich bereits seit drei Jahren in einer defizitären Phase. Im aktuellen Bulletin weist das WPIC für 2023 ein Defizit in Höhe von 712.000 Unzen aus. Im Jahr 2024 belief sich das Defizit den aktuelle Angaben des WPIC zufolge auf 968.000 Unzen. Für 2025 erwartet das WPIC noch immer ein Defizit in Höhe von 850.000 Unzen.

Gold-Platin-Ratio weist unverändert enormes Nachholpotenzial für Platin aus

Wie bereits in zurückliegenden Kommentaren thematisiert, weist die Gold-Platin-Ratio enormes Nachholpotenzial für Platin aus. Lange Zeit bewegte sich die Ratio in einer Spanne von 0,5 bis 1. Dann setzte der Goldpreis zu seiner fulminanten Rallye an. Platin geriet immer mehr ins Hintertreffen und musste schließlich komplett abreißen lassen. Im Frühjahr dieses Jahres erreichte die Gold-Platin-Ratio schließlich den Extremwert von 3,5. Ein solcher Wert verlangte nach einer Korrektur und die kam in Form eines knackigen Anstiegs des Platinpreises. Gleichzeitig trat Gold im April bekanntlich in eine Konsolidierung ein. Nachdem Gold nun seine Rallye wieder aufgenommen hat, stellt sich die Lage wie folgt dar: Der Goldpreis notiert bei 3.696 US-Dollar, der Platinpreis bei 1.411 US-Dollar. Die Gold-Platin-Ratio beläuft sich aktuell auf 2,6. Seit der letzten Platin-Kommentierung von Anfang September ist Platin demnach weiter hinter Gold zurückgefallen. Damals betrug die Ratio 2,4.

Was macht die Charttechnik?

Die Charttechnik verspricht große Spannung. Seit dem Juli-Hoch, das damals bei 1.500 US-Dollar ausgebildet wurde, konsolidiert Platin. Die Preisentwicklung der letzten Wochen lässt sich in der Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen. Symmetrische Dreiecksformationen sind ambivalenter Natur. Es gibt keine bevorzugte Ausbruchsrichtung. Nicht selten erfolgen die Ausbrüche jedoch dynamisch.

Zusammengefasst - Hebt nun Platin ab?

Die fundamentalen Rahmenbedingungen würden ob des vorhandenen Defizits und der Aussicht auf eine Fortsetzung der defizitären Phase für einen aufwärtsgerichteten Ausbruch sprechen. Die großen Unbekannten sind aktuell die ambivalente Charttechnik und die Ergebnisse des Fed-Termins respektive die Reaktionen darauf. Die Rallye der großen Gold- und Silberproduzenten wie Barrick, Newmont oder Pan American Silver läuft mittlerweile heiß. Die Aktien der großen Platinproduzenten wie Impala Platinum oder Sibanye Stillwater sind hingegen noch mit angezogener Handbremse unterwegs. Das könnte sich aber ändern, sobald der Platinpreis wieder anzieht. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn Platin das Dreieck über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch auflösen und im Anschluss das Hoch bei 1.500 US-Dollar überwinden würde. In diesem Fall könnte es für Platin zügig in Richtung 2.000 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 1.300 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

