Ralph Lauren Registered (A) - Aktie stürzt rapide ab - 16.09.2025

Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 255,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,66 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,50 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Ralph Lauren ist ein führendes Modeunternehmen, das hochwertige Lifestyle-Produkte wie Bekleidung und Accessoires anbietet. Es konkurriert mit Marken wie Tommy Hilfiger und Hugo Boss und zeichnet sich durch seine starke Markenidentität und ikonische Designs aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Ralph Lauren Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,17 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ralph Lauren Registered (A) Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ralph Lauren Registered (A) auf +22,33 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Ralph Lauren Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,72 % 1 Monat +8,12 % 3 Monate +19,17 % 1 Jahr +66,78 %

Informationen zur Ralph Lauren Registered (A) Aktie

Es gibt 39 Mio. Ralph Lauren Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd.EUR wert.

Ralph Lauren Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

