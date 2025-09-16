    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRalph Lauren Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Ralph Lauren Registered (A)

    Ralph Lauren Registered (A) - Aktie stürzt rapide ab - 16.09.2025

    Am 16.09.2025 ist die Ralph Lauren Registered (A) Aktie, bisher, um -4,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ralph Lauren Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Ralph Lauren ist ein führendes Modeunternehmen, das hochwertige Lifestyle-Produkte wie Bekleidung und Accessoires anbietet. Es konkurriert mit Marken wie Tommy Hilfiger und Hugo Boss und zeichnet sich durch seine starke Markenidentität und ikonische Designs aus.

    Ralph Lauren Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.09.2025

    Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 255,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,66 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,50  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Ralph Lauren Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,17 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ralph Lauren Registered (A) Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ralph Lauren Registered (A) auf +22,33 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

    Ralph Lauren Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,72 %
    1 Monat +8,12 %
    3 Monate +19,17 %
    1 Jahr +66,78 %

    Informationen zur Ralph Lauren Registered (A) Aktie

    Es gibt 39 Mio. Ralph Lauren Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd.EUR wert.

    Pre-Market Update + S&P 500 closes above 6,600 for first time


    NEW YORK, Sept. 16, 2025 /PRNewswire/ - The New York Stock Exchange (NYSE) provides a daily pre-market update directly from the NYSE Trading Floor. Access today's NYSE Pre-market update for market insights before trading begins.  Ashley Mastronardi …

    Drive” and Long-Term Financial Outlook


    Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), a global leader in the design, marketing, and distribution of luxury lifestyle products, will host a meeting for investors and analysts today to present its Next Great Chapter: Drive strategic growth plan to …

    Ralph Lauren Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ralph Lauren Registered (A)

    -6,50 %
    +1,78 %
    +7,87 %
    +16,39 %
    +66,28 %
    +185,22 %
    +285,31 %
    +161,21 %
    +897,77 %
    ISIN:US7512121010WKN:A1JD3A



