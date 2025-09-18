Und warum ihr Preis so schwankt wie eine Kryptowährung

Der Markt für Bonusmeilen ist längst mehr als ein Spiel mit Gratisflügen – er ist ein eigenes kleines Finanzsystem, in dem Loyalitätsprogramme, Kreditkarten und Transferquoten über den Gegenwert entscheiden. Malte Schubert und Dominic Hanning von Meilenjunkies.de kritisieren die einseitigen Änderungen von Programmbetreibern. Im Interview erklären die Experten, warum Meilen zur Währung mit schwankendem Kurs geworden sind, wie sich aus alltäglichen Ausgaben Business-Class-Tickets machen lassen – und weshalb ausgerechnet der Traum vom Gratisflug schnell zur Kostenfalle wird.

Erinnern Sie sich noch an Ihre allererste „bewusst gesammelte“ Meile – und welchen Wert sie damals für Sie hatte?

Malte: Ich erinnere mich nicht an meine erste bewusst gesammelte Meile, aber dafür an meine erste Einlösung: Flüge nach Island. Das gesparte Geld floss in den Mietwagen.

Dominic: Ich habe - anders als Malte – nie mit Flügen Meilen gesammelt, sondern mit der Germanwings Kreditkarte. Ich weiß noch, als ich die 2010 oder so abgeschlossen habe, dass ich mir gesagt habe: Jedes Geld, was mich verlässt, soll mir auch etwas zurückbringen. Und so habe ich fleißig Meilen mit Kreditkartenausgaben gesammelt, um mir dann Flüge von Düsseldorf nach Mallorca leisten zu können. Das hat ewig gedauert, aber gut funktioniert. In zehn Jahren bin ich bestimmt fünf mal geflogen.

Wann haben Sie gemerkt, dass Bonusmeilen nicht nur nette Beigaben, sondern ein eigener kleiner Finanzmarkt sind?

Dominic: Als ich das erste Mal Business Class geflogen bin, habe ich mir gedacht: Ich möchte nie wieder anders fliegen. Ich musste einen Weg finden, wie das möglich ist, ohne jedes Mal mehrere Tausend Euro auszugeben. Und so habe ich mich in das Thema eingearbeitet und schnell gemerkt, dass es verschiedene Strategien gibt, um wirklich effizient zu sammeln. Wenn man sich einmal die Bar-Preise für die Flüge ansieht und dann die Meilenwerte, die nötig sind, um den Flug zu buchen, bekommt man schnell ein Gefühl für die Wertigkeit der Meilen. Beispiel: Für 500.000 Meilen bin mit meiner Frau einen Flug in der First Class angetreten, der uns 30.000 EUR gekostet hätte. Und an 500.000 Meilen kommt man deutlich schneller als an 30.000 EUR. Dazu kamen natürlich noch Steuern und Gebühren.

Malte: Tatsächlich habe ich das erst gemerkt, als mich Dominic 2022 auf das Thema „Sammeln mit Strategie“ ansprach. Vorher sammelte ich Meilen nur durch Flüge und immer wieder verfielen Meilen nach drei Jahren. Um den Gegenwert beim Einlösen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. PAYBACK Punkte hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nie zu Miles & More transferiert und wusste auch nichts von dem Transferbonus, den es in der Regel zweimal im Jahr gibt. Durch die Einlösung für einen Business Class Flug kann man ja den Wert eines PAYBACK Punkts verdoppeln.

Viele vergleichen Meilen inzwischen mit einer Art digitaler Währung. Was macht den „Kurs“ einer Meile so volatil – und warum kann derselbe Punkt heute fast doppelt so viel wert sein wie morgen?

Dominic: Es gibt in Deutschland zwei große Player für Meilen: Miles & More und American Express. Beide haben Ihre Partner-Airlines, bei denen man die Meilen einlösen kann. Mit Miles & More Meilen kann man Flüge bei 38 Fluggesellschaften buchen, darunter die Mitglieder der Lufthansa-Gruppe, sowie der Star Alliance. Bei American Express gibt es das Membership Rewards Programm. Diese Punkte lassen sich zu den Vielfliegerprogrammen von großen Airlines wie Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines, etc. transferieren. Das Problem: American Express bestimmt die Transferrate. Und wenn sich diese von 4:5 auf 4:8 verschlechtert, dann entwertet das natürlich den Wert einer Meile. Die Fluggesellschaften passen auch von Zeit zu Zeit ihre Preise für Prämienflüge an. So kann der Wert einer Meile sich schnell verändern.

Der Vollständigkeit halber muss man Revolut noch erwähnen. Diese starten gerade mit Ihren „RevPoints“ ein ähnliches Programm wie American Express. Das Prinzip ist das Gleiche. Gib Geld mit Revolut aus und erhalte dafür RevPoints. Auf unserer Website (meilenjunkies.de) ist das übrigens alles sehr gut beschrieben.

Halten Sie es für fair, dass Unternehmen den Wert ihrer Währung quasi nach Belieben neu justieren können?

Dominic: Nein, absolut nicht. Man geht einen Deal ein und schließt ja auch einen Vertrag. Man weiß am Anfang dieses Vertrages was man zu erfüllen hat für einen gewissen Gegenwert. Wenn dieser dann allerdings einseitig massiv beeinflusst wird, hat in meinen Augen ein Vertragsbruch stattgefunden. Trauriges Beispiel: Sie haben 1 Mio. Membership Rewards Punkte angesammelt. VOR der Umstellung der Transferraten erhielt man bei einer Auszahlung über PAYBACK 5.000 € dafür. Nach der Umstellung der Transferrate von 2:1 auf 3:1 gibt es jetzt nur noch 3.333 EUR. Wem gehören die 1.666 EUR Differenz ??? Einfach nur unfair. Meiner Meinung nach müsste man sich dieses Geld einklagen. Nur dann ist es halt vorbei mit dem Sammeln. Denn dann wird man in dem Programm sicher nicht mehr willkommen sein.

Wenn man die Spielregeln versteht – wie lässt sich aus Meilen konkret ein echter finanzieller Vorteil herausholen? Können Sie ein Beispiel nennen, das auch den skeptischsten Leser überrascht?

Malte: Man kann teilweise von einer einzigen Ausgabe mehrfach profitieren. Beispielsweise gibt es immer wieder Aktionen, bei denen man über das Miles & More Onlineshopping zehn Meilen pro Euro für einen Gutschein bei Cadooz erhält. Und für den Kauf des Gutscheins erhält man über seine Kreditkarte ebenfalls Meilen oder Punkte. Das geht auch mit einer kostenlosen Kreditkarte. Man kann anschließend beispielsweise beim Dehner Garten-Center mit so einem Gutschein bezahlen und gleichzeitig PAYBACK-Punkte sammeln und dort einen Coupon oder sogar mehrere Coupons als Multiplikator einsetzen. Rabatte durch Corporate Benefits lassen sich dabei ebenfalls nutzen. Und wenn man das im Alltag wiederholt, hat man sehr schnell ganz nebenbei ausreichend Meilen für einen Langstreckenflug in der Business oder sogar First Class gesammelt. Das ist zum Nulltarif möglich. Man braucht dafür keine Kreditkarte, die monatliche Gebühren kostet.

Wo lauern die Fallstricke? Welche typischen Fehler machen Einsteiger beim Meilensammeln, und gibt es Szenarien, in denen der Traum vom Gratisflug zur teuren Illusion wird?

Malte: Es ist unglaublich wichtig, dass man immer Preise vergleicht. Nur weil man für einen Kauf oder eine Buchung Punkte oder Meilen erhält, bedeutet das nicht, dass man den besten Deal gemacht hat. Man erkauft sich seine Punkte so mit der Preisdifferenz und im schlimmsten Fall hätte man dann besser den mit Meilen gebuchten Flug bar bezahlt und so für den Flug sogar noch Meilen bekommen. Für Prämienflüge gibt es nämlich keine Meilen. Es ist auch wichtig, sich nicht Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht, nur weil es Angebote mit Extrameilen gibt. Oder wenn man für seine Einlösung sehr viele PAYBACK Punkte zu Miles & More transferiert hat und die Meilen für einen günstigen Flug einlöst und der Gegenwert der Meile unter 1 Cent liegt, dann hätte man sich die PAYBACK Punkte auch einfach auszahlen lassen können.

Zusätzlich kann die falsche Kreditkarte hohe Kosten verursachen. Man darf nicht nur auf den Willkommensbonus gucken, sondern muss auch die weiteren Benefits der Karten im Alltag nutzen. Denn sonst heißt es auch in diesem Fall, dass die Meilen oder Punkte teuer gekauft wurden.

Wird das Sammeln von Meilen künftig noch stärker an Bedeutung gewinnen?

Malte: Ja, davon gehe ich aus, denn alles wird ja leider teurer und wenn man dank Meilen und Punkte beim Flug oder Hotel sparen kann, dann lohnt sich das Sammeln auf jeden Fall, sofern man nicht den Fehler macht und sich die Punkte teuer erkauft.