    Verlängert die Stabilität der Blutprobe von 4 auf 28 Stunden

    Smithfield, R.I. (ots/PRNewswire) - Die iSED-Analysatoren des
    Diagnostikunternehmens bieten eine siebenfache Stabilitätssteigerung zur
    Verbesserung von Genauigkeit, Effizienz und Patientenversorgung

    ALCOR Scientific gab heute einen Durchbruch bei der Prüfung der
    Blutsenkungsgeschwindigkeit (ESR) bekannt, der eine der hartnäckigsten
    Herausforderungen für moderne Labors löst: begrenzte Stabilität der Blutproben.
    Die Familie der iSED ESR-Analysegeräte des globalen Diagnostikanbieters nutzt
    eine neuartige Technologie, um die Stabilität von Blutproben von 4 auf 28
    Stunden zu verlängern. Dadurch können Labore ihre Arbeitsabläufe
    rationalisieren, zuverlässigere Ergebnisse liefern und die Zahl der wiederholten
    Blutabnahmen für Patienten verringern.

    Als einer der weltweit am häufigsten angeordneten Bluttests hilft die ESR den
    Ärzten bei der Erkennung und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen,
    bestimmten Krebsarten und anderen Krankheiten. Nach der Entnahme müssen die
    Blutproben für die ESR innerhalb von vier Stunden getestet oder gekühlt werden,
    um ihre Genauigkeit zu erhalten. Dies kann in der heutigen Laborumgebung eine
    Herausforderung darstellen, da die Proben über weite Strecken ohne Kühlung
    transportiert werden und es oft zu Verzögerungen kommt, was zu unzureichenden
    Ergebnissen führen kann.

    ALCOR Scientific nutzt innovative Technologien, um die Integrität von Proben
    siebenmal länger zu erhalten als bei herkömmlichen Testmethoden. Die
    vollautomatischen iSED ESR-Analysegeräte messen die Aggregation der roten
    Blutkörperchen, die den ersten Schritt des Sedimentationsprozesses darstellt, um
    das Zeitfenster, in dem die Proben bei Raumtemperatur verbleiben und ihre
    Integrität bewahren können, deutlich zu vergrößern. Durch die Erweiterung des
    Zeitfensters für die Probenstabilität bei Raumtemperatur von vier auf 28 Stunden
    können Labore flexibler und effizienter arbeiten und gleichzeitig zuverlässige
    Ergebnisse gewährleisten. Zusätzlich zur Erweiterung des Stabilitätsfensters bei
    Raumtemperatur verlängern die iSED-Analysatoren die Stabilität der Proben bei
    Kühlung von 24 auf 48 Stunden.

    "ESR ist einer der weltweit am häufigsten bestellten Tests, doch die
    herkömmlichen Testmethoden setzen die Labore in einen ständigen Wettlauf mit der
    Zeit", so Jim Post, CEO von ALCOR Scientific. "Durch die Verlängerung der
    Probenstabilität auf 28 Stunden geben unsere Analysegeräte den Labors die
    Flexibilität, die sie benötigen, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig
    genauere Ergebnisse zu gewährleisten und den Patienten die Unannehmlichkeiten
    unnötiger Wiederholungsmessungen zu ersparen. Das ist ein Gewinn für beide
    Seiten, für die Labore und für die Patienten."

    Über ALCOR Scientific ALCOR Scientific entwickelt in-vitro-diagnostische
    Lösungen zur Optimierung der Laboreffizienz. Das 2011 gegründete Unternehmen
    nutzt sein tiefes Verständnis der Biowissenschaften und modernste
    Fertigungstechniken, um transformative Lösungen zu entwickeln, mit denen
    Gesundheitsdienstleister Zeit sparen und die Patientenversorgung verbessern
    können. ALCOR Scientific bietet die breiteste Palette an vollautomatischen
    Lösungen für die Bestimmung der Erythrozyten-Sedimentationsrate (ESR). Weitere
    Informationen finden Sie unter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=45
    07490-1&h=2564559503&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2
    6l%3Den%26o%3D4507490-1%26h%3D3236766284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falcorscientif
    ic.com%252F%26a%3Dalcorscientific.com&a=alcorscientific.com .

    mailto:mmccutcheon@alcorscientific.com

    Medienkontakt:

    Megan McCutcheon
    401-737-3774
    mmccutcheon@alcorscientific.comLogo -
