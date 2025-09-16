ALCOR Scientific revolutioniert die ESR-Prüfung
Verlängert die Stabilität der Blutprobe von 4 auf 28 Stunden
Smithfield, R.I. (ots/PRNewswire) - Die iSED-Analysatoren des
Diagnostikunternehmens bieten eine siebenfache Stabilitätssteigerung zur
Verbesserung von Genauigkeit, Effizienz und Patientenversorgung
ALCOR Scientific gab heute einen Durchbruch bei der Prüfung der
Blutsenkungsgeschwindigkeit (ESR) bekannt, der eine der hartnäckigsten
Herausforderungen für moderne Labors löst: begrenzte Stabilität der Blutproben.
Die Familie der iSED ESR-Analysegeräte des globalen Diagnostikanbieters nutzt
eine neuartige Technologie, um die Stabilität von Blutproben von 4 auf 28
Stunden zu verlängern. Dadurch können Labore ihre Arbeitsabläufe
rationalisieren, zuverlässigere Ergebnisse liefern und die Zahl der wiederholten
Blutabnahmen für Patienten verringern.
Als einer der weltweit am häufigsten angeordneten Bluttests hilft die ESR den
Ärzten bei der Erkennung und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen,
bestimmten Krebsarten und anderen Krankheiten. Nach der Entnahme müssen die
Blutproben für die ESR innerhalb von vier Stunden getestet oder gekühlt werden,
um ihre Genauigkeit zu erhalten. Dies kann in der heutigen Laborumgebung eine
Herausforderung darstellen, da die Proben über weite Strecken ohne Kühlung
transportiert werden und es oft zu Verzögerungen kommt, was zu unzureichenden
Ergebnissen führen kann.
ALCOR Scientific nutzt innovative Technologien, um die Integrität von Proben
siebenmal länger zu erhalten als bei herkömmlichen Testmethoden. Die
vollautomatischen iSED ESR-Analysegeräte messen die Aggregation der roten
Blutkörperchen, die den ersten Schritt des Sedimentationsprozesses darstellt, um
das Zeitfenster, in dem die Proben bei Raumtemperatur verbleiben und ihre
Integrität bewahren können, deutlich zu vergrößern. Durch die Erweiterung des
Zeitfensters für die Probenstabilität bei Raumtemperatur von vier auf 28 Stunden
können Labore flexibler und effizienter arbeiten und gleichzeitig zuverlässige
Ergebnisse gewährleisten. Zusätzlich zur Erweiterung des Stabilitätsfensters bei
Raumtemperatur verlängern die iSED-Analysatoren die Stabilität der Proben bei
Kühlung von 24 auf 48 Stunden.
"ESR ist einer der weltweit am häufigsten bestellten Tests, doch die
herkömmlichen Testmethoden setzen die Labore in einen ständigen Wettlauf mit der
Zeit", so Jim Post, CEO von ALCOR Scientific. "Durch die Verlängerung der
Probenstabilität auf 28 Stunden geben unsere Analysegeräte den Labors die
Flexibilität, die sie benötigen, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig
genauere Ergebnisse zu gewährleisten und den Patienten die Unannehmlichkeiten
unnötiger Wiederholungsmessungen zu ersparen. Das ist ein Gewinn für beide
Seiten, für die Labore und für die Patienten."
Über ALCOR Scientific ALCOR Scientific entwickelt in-vitro-diagnostische
Lösungen zur Optimierung der Laboreffizienz. Das 2011 gegründete Unternehmen
nutzt sein tiefes Verständnis der Biowissenschaften und modernste
Fertigungstechniken, um transformative Lösungen zu entwickeln, mit denen
Gesundheitsdienstleister Zeit sparen und die Patientenversorgung verbessern
können. ALCOR Scientific bietet die breiteste Palette an vollautomatischen
Lösungen für die Bestimmung der Erythrozyten-Sedimentationsrate (ESR). Weitere
Informationen finden Sie unter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=45
07490-1&h=2564559503&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2
6l%3Den%26o%3D4507490-1%26h%3D3236766284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falcorscientif
ic.com%252F%26a%3Dalcorscientific.com&a=alcorscientific.com .
mailto:mmccutcheon@alcorscientific.com
Medienkontakt:
Megan McCutcheon
401-737-3774
mmccutcheon@alcorscientific.comLogo -
https://mma.prnewswire.com/media/2771181/Alcor_Scientific_ESR_Sample_Stability.j
pg
View original
content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alcor-scientific-revolutioniert
-die-esr-prufung-verlangert-die-stabilitat-der-blutprobe-von-4-auf-28-stunden-30
2555538.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180959/6118881
OTS: Alcor Scientific
