Verlängert die Stabilität der Blutprobe von 4 auf 28 Stunden

ALCOR Scientific gab heute einen Durchbruch bei der Prüfung der

Blutsenkungsgeschwindigkeit (ESR) bekannt, der eine der hartnäckigsten

Herausforderungen für moderne Labors löst: begrenzte Stabilität der Blutproben.

Die Familie der iSED ESR-Analysegeräte des globalen Diagnostikanbieters nutzt

eine neuartige Technologie, um die Stabilität von Blutproben von 4 auf 28

Stunden zu verlängern. Dadurch können Labore ihre Arbeitsabläufe

rationalisieren, zuverlässigere Ergebnisse liefern und die Zahl der wiederholten

Blutabnahmen für Patienten verringern.





Als einer der weltweit am häufigsten angeordneten Bluttests hilft die ESR den

Ärzten bei der Erkennung und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen,

bestimmten Krebsarten und anderen Krankheiten. Nach der Entnahme müssen die

Blutproben für die ESR innerhalb von vier Stunden getestet oder gekühlt werden,

um ihre Genauigkeit zu erhalten. Dies kann in der heutigen Laborumgebung eine

Herausforderung darstellen, da die Proben über weite Strecken ohne Kühlung

transportiert werden und es oft zu Verzögerungen kommt, was zu unzureichenden

Ergebnissen führen kann.



ALCOR Scientific nutzt innovative Technologien, um die Integrität von Proben

siebenmal länger zu erhalten als bei herkömmlichen Testmethoden. Die

vollautomatischen iSED ESR-Analysegeräte messen die Aggregation der roten

Blutkörperchen, die den ersten Schritt des Sedimentationsprozesses darstellt, um

das Zeitfenster, in dem die Proben bei Raumtemperatur verbleiben und ihre

Integrität bewahren können, deutlich zu vergrößern. Durch die Erweiterung des

Zeitfensters für die Probenstabilität bei Raumtemperatur von vier auf 28 Stunden

können Labore flexibler und effizienter arbeiten und gleichzeitig zuverlässige

Ergebnisse gewährleisten. Zusätzlich zur Erweiterung des Stabilitätsfensters bei

Raumtemperatur verlängern die iSED-Analysatoren die Stabilität der Proben bei

Kühlung von 24 auf 48 Stunden.



"ESR ist einer der weltweit am häufigsten bestellten Tests, doch die

herkömmlichen Testmethoden setzen die Labore in einen ständigen Wettlauf mit der

Zeit", so Jim Post, CEO von ALCOR Scientific. "Durch die Verlängerung der

Probenstabilität auf 28 Stunden geben unsere Analysegeräte den Labors die

Flexibilität, die sie benötigen, um effizienter zu arbeiten und gleichzeitig

genauere Ergebnisse zu gewährleisten und den Patienten die Unannehmlichkeiten

unnötiger Wiederholungsmessungen zu ersparen. Das ist ein Gewinn für beide

Seiten, für die Labore und für die Patienten."



Über ALCOR Scientific ALCOR Scientific entwickelt in-vitro-diagnostische

Lösungen zur Optimierung der Laboreffizienz. Das 2011 gegründete Unternehmen

nutzt sein tiefes Verständnis der Biowissenschaften und modernste

Fertigungstechniken, um transformative Lösungen zu entwickeln, mit denen

Gesundheitsdienstleister Zeit sparen und die Patientenversorgung verbessern

können. ALCOR Scientific bietet die breiteste Palette an vollautomatischen

Lösungen für die Bestimmung der Erythrozyten-Sedimentationsrate (ESR). Weitere

