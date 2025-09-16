Tektronix präsentiert das DPO der Serie 7 - ein neuer Maßstab für ultrahochleistungsfähige Test- und Messtechnik

BEAVERTON, Ore., 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Tektronix hat heute das Oszilloskop DPO der Serie 7 vorgestellt, das erste einer neuen Generation von Ultra-Hochleistungsmessgeräten. Die Serie 7 wurde für geringstes Rauschen und höchste ENOB in der Branche entwickelt und ist auf Skalierbarkeit ausgelegt. Sie wird mit einer Bandbreite von bis zu 25 GHz auf den Markt gebracht. Mit den neuesten Fortschritten von Tek in den Bereichen Signalpfad und Datenverarbeitung – darunter zwei neu entwickelte, maßgefertigte ASICs – ist dieses neue Oszilloskop speziell für Ingenieurteams und Forscher konzipiert, die die Grenzen der Hochgeschwindigkeitskommunikation, der Hochenergiephysik, der KI und des Quantencomputings erweitern.

Das mit proprietären ASICs ausgestattete Oszilloskop bietet das branchenweit geringste Rauschen, den höchsten ENOB-Wert und eine bis zu 10-mal schnellere Datenausgabe

Mit einer bis zu 10-mal schnelleren Datenausgabe als herkömmliche Geräte1 hilft es Teams, komplexe Signale mit deutlich weniger Rauschen zu erfassen und zu analysieren – damit sie mehr sehen, fundierter entscheiden und schneller handeln können.

„Wenn die Grenzen Ihres Testsystems zu den Grenzen Ihrer Innovation werden, ist es Zeit für einen neuen Ansatz", betonte Chris Bohn, Präsident von Tektronix. „Die Serie 7 entstand in enger Zusammenarbeit mit Ingenieuren, die an den weltweit komplexesten Herausforderungen arbeiten. Daher spiegelt sie wider, was sie am meisten benötigen, darunter Hochfrequenzabdeckung, geringes Rauschen und schnelle Analyse. Dieses Oszilloskop gibt unseren Kunden die Fähigkeiten und das Vertrauen, die sie benötigen, um Durchbrüche zu erzielen."

Ein neuer Maßstab für Präzision an der Leistungsgrenze

Zu den ersten Kunden, die an der Entwicklung mitgewirkt haben, gehören Forscher aus der Hochenergiephysik, führende Halbleiterhersteller, nationale Labore und HF-Systemintegratoren – sie alle haben dazu beigetragen, die wichtigsten Funktionen der Serie zu gestalten:

Unübertroffene Signalgenauigkeit – extrem geringes Zufallsrauschen sorgt für eine branchenführende effektive Bitanzahl (ENOB) – 7,5 Bit bei 8 GHz bis 6,5 Bit bei 25 GHz – und bietet kristallklare Präzision über den gesamten Bandbreitenbereich

– die bis zu 10-mal schnellere Datenübertragung mit 10G SFP+ LAN und der TekHSI- -Bibliothek beschleunigt die Validierung mit hohem Durchsatz

– die aufrüstbare Architektur und die Kompatibilität mit dem TekConnect- -Tastkopf sichern langfristige Investitionen

Entwickelt für moderne Arbeitsabläufe – native serielle Analyse-Tools, ein 15,6-Zoll-1080p-Touchscreen und Unterstützung für Windows und Linux optimieren die Validierung und beschleunigen die Erkenntnisgewinnung

Angetrieben durch proprietäre, maßgeschneiderte Siliziumchips