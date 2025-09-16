    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler dank neuer Mittelfristziele gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien steigen um 4,2% auf 5,73 Euro.
    • Mittelfristige Ziele: operatives Ergebnis bis 2028 verdoppeln.
    • Analysten bewerten Ziele als ambitioniert, aber realistisch.
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler dank neuer Mittelfristziele gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag von neuen mittelfristigen Zielen des Auto- und Industriezulieferers profitiert. Am Nachmittag stiegen sie um 4,2 Prozent auf 5,73 Euro und kletterten damit deutlich zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie, mit der sie zuletzt gerungen hatten. Charttechnisch interessierten Anlegern dient diese Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Dabei bauten die Papiere ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut ein Drittel aus.

    Das im Kleinwerte-Index SDax gelistete Unternehmen will sein operatives Ergebnis bis 2028 verdoppeln. Gestützt werden sollen diese Pläne vom geplanten Erreichen der Gewinnschwelle in der Elektroautosparte. Auch Umsatz und Barmittelfluss sollen sich verbessern. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bezeichnete die Mittelfristziele als ambitioniert, Schaefflers Plan sei aber ausbalanciert./niw/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Schaeffler dank neuer Mittelfristziele gefragt Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag von neuen mittelfristigen Zielen des Auto- und Industriezulieferers profitiert. Am Nachmittag stiegen sie um 4,2 Prozent auf 5,73 Euro und kletterten damit deutlich zurück über die …