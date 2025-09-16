Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2025 ausgezeichnet (FOTO)

Dortmund (ots) - "Wachstumschancen nutzen": Beim 22. Internationalen

Marken-Kolloquium im Kloster Seeon diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider

aus mittelständischen Unternehmen über Erfolgsfaktoren für nachhaltiges

Wachstum, Unternehmertum als Lebensform und die Renaissance starker Marken.



Wachstum zu sichern und auszubauen, erfordert in Zeiten hoher Unsicherheit und

stetiger Umbrüche neue Perspektiven, Mut zum Handeln und die Bereitschaft,

Chancen aktiv zu ergreifen. Wie gelingt es mittelständischen Vorbildern, in

einem herausfordernden Umfeld Wachstumschancen zu erkennen und Tradition und

Transformation erfolgreich in Einklang zu bringen - und damit auch ihre

Eigenständigkeit abzusichern? Welche Rolle spielen überzeugtes Unternehmertum,

strukturiertes Innovationsmanagement und Markenstärke in diesem Prozess? Diese

Fragen diskutierten Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und

Geschäftsführer sowie Vorstände aus mittelständischen Unternehmen beim 22.

Internationalen Marken-Kolloquium vom 10. bis 12. September 2025 im Kloster

Seeon. In Vorträgen, Interviews und offenen Diskussionsrunden wurden zahlreiche

Impulse aus der Praxis beleuchtet - von der Finanz- und Markenstrategie über

unternehmerische Lebenswege bis hin zu den Höhen und Tiefen junger Gründerinnen

und Gründer.





Einigkeit herrschte insbesondere darüber, dass echtes Wachstum nicht allein

durch kurzfristige Maßnahmen entsteht, sondern durch klare Ziele, systematisches

Lernen und den unbedingten Willen, Chancen beharrlich auch gegen Widerstände zu

nutzen. Zielgerichtete Digitalisierung, eine Fast-Failure-Kultur im Unternehmen

sowie kraftvolle Innovations- und Vertriebsprozesse liefern dazu eine

wesentliche Grundlage. In lebhaften Diskussionen wurden zudem Erfolgsmuster

einer geordneten Nachfolge sowie praxisnahe Erfolgsfaktoren für ein gutes

Zusammenspiel von Gesellschafterfamilie und Fremdgeschäftsführung erörtert.



Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell jährlich an zwei Tagen

im Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH aus

Dortmund ausgerichtet. Wie im vergangenen Jahr begann das Kolloquium sportlich

mit einer exklusiven Radtour gemeinsam mit dem Team der Maloja Pushbikers.



Mit dem mittlerweile 14. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wurde in

diesem Jahr Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling ausgezeichnet. Die Jury

würdigte damit die herausragende unternehmerische Leistung und das konsequente

Nutzen von Wachstumschancen, die Gerhard Schilling durch Mut, Umsetzungsstärke,

Innovationskraft und Kreativität verwirklicht hat. Die Preisverleihung fand im

Rahmen eines festlichen Dinners im Chiemseer Wirtshaus statt. Die Laudatio hielt

Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands

mav und langjähriger Begleiter des Marken-Kolloquiums. Frühere Preisträgerinnen

und Preisträger unter: https://mandat.de/imk/award/



Als Referentinnen und Referenten des 22. Internationalen Marken-Kolloquiums

diskutierten:



- Inga Bauer, Geschäftsführende Gesellschafterin Bauer & Böcker GmbH & Co. KG

- Dr. Patrick Niehr, Global CFO WILO SE

- Richard von Herman, Geschäftsführer W. Neudorff GmbH KG

- Christina Thurner, Aufsichtsrätin & Beirätin Loxxess AG

- Roman Niewodniczanski, Inhaber Van Volxem Weinmanufaktur GmbH & Co. KG

- Dr. Georg Kofler, Medienunternehmer und Investor

- Mag. Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH

& Co KG

- Andreas Weinzierl, Gründer & Geschäftsführer SUSHI Mobility GmbH

- Prof. Dr. Frank Piller, RWTH Aachen University



Bildmaterial zur Award-Verleihung unter :

https://mandat.de/de/presseraum/fotos-und-downloads/allgemeine-pressemotive/



Stimmen der Teilnehmer und Referenten zum Internationales Marken-Kolloquium

unter: https://www.youtube.com/@markenkolloquium



Weitere Informationen unter: http://www.internationales-marken-kolloquium.de



