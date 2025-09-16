    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2025 ausgezeichnet (FOTO)

    Dortmund (ots) - "Wachstumschancen nutzen": Beim 22. Internationalen
    Marken-Kolloquium im Kloster Seeon diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider
    aus mittelständischen Unternehmen über Erfolgsfaktoren für nachhaltiges
    Wachstum, Unternehmertum als Lebensform und die Renaissance starker Marken.

    Wachstum zu sichern und auszubauen, erfordert in Zeiten hoher Unsicherheit und
    stetiger Umbrüche neue Perspektiven, Mut zum Handeln und die Bereitschaft,
    Chancen aktiv zu ergreifen. Wie gelingt es mittelständischen Vorbildern, in
    einem herausfordernden Umfeld Wachstumschancen zu erkennen und Tradition und
    Transformation erfolgreich in Einklang zu bringen - und damit auch ihre
    Eigenständigkeit abzusichern? Welche Rolle spielen überzeugtes Unternehmertum,
    strukturiertes Innovationsmanagement und Markenstärke in diesem Prozess? Diese
    Fragen diskutierten Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und
    Geschäftsführer sowie Vorstände aus mittelständischen Unternehmen beim 22.
    Internationalen Marken-Kolloquium vom 10. bis 12. September 2025 im Kloster
    Seeon. In Vorträgen, Interviews und offenen Diskussionsrunden wurden zahlreiche
    Impulse aus der Praxis beleuchtet - von der Finanz- und Markenstrategie über
    unternehmerische Lebenswege bis hin zu den Höhen und Tiefen junger Gründerinnen
    und Gründer.

    Einigkeit herrschte insbesondere darüber, dass echtes Wachstum nicht allein
    durch kurzfristige Maßnahmen entsteht, sondern durch klare Ziele, systematisches
    Lernen und den unbedingten Willen, Chancen beharrlich auch gegen Widerstände zu
    nutzen. Zielgerichtete Digitalisierung, eine Fast-Failure-Kultur im Unternehmen
    sowie kraftvolle Innovations- und Vertriebsprozesse liefern dazu eine
    wesentliche Grundlage. In lebhaften Diskussionen wurden zudem Erfolgsmuster
    einer geordneten Nachfolge sowie praxisnahe Erfolgsfaktoren für ein gutes
    Zusammenspiel von Gesellschafterfamilie und Fremdgeschäftsführung erörtert.

    Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell jährlich an zwei Tagen
    im Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH aus
    Dortmund ausgerichtet. Wie im vergangenen Jahr begann das Kolloquium sportlich
    mit einer exklusiven Radtour gemeinsam mit dem Team der Maloja Pushbikers.

    Mit dem mittlerweile 14. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wurde in
    diesem Jahr Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling ausgezeichnet. Die Jury
    würdigte damit die herausragende unternehmerische Leistung und das konsequente
    Nutzen von Wachstumschancen, die Gerhard Schilling durch Mut, Umsetzungsstärke,
    Innovationskraft und Kreativität verwirklicht hat. Die Preisverleihung fand im
    Rahmen eines festlichen Dinners im Chiemseer Wirtshaus statt. Die Laudatio hielt
    Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands
    mav und langjähriger Begleiter des Marken-Kolloquiums. Frühere Preisträgerinnen
    und Preisträger unter: https://mandat.de/imk/award/

    Als Referentinnen und Referenten des 22. Internationalen Marken-Kolloquiums
    diskutierten:

    - Inga Bauer, Geschäftsführende Gesellschafterin Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
    - Dr. Patrick Niehr, Global CFO WILO SE
    - Richard von Herman, Geschäftsführer W. Neudorff GmbH KG
    - Christina Thurner, Aufsichtsrätin & Beirätin Loxxess AG
    - Roman Niewodniczanski, Inhaber Van Volxem Weinmanufaktur GmbH & Co. KG
    - Dr. Georg Kofler, Medienunternehmer und Investor
    - Mag. Gerhard Schilling, Geschäftsführer Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH
    & Co KG
    - Andreas Weinzierl, Gründer & Geschäftsführer SUSHI Mobility GmbH
    - Prof. Dr. Frank Piller, RWTH Aachen University

    Bildmaterial zur Award-Verleihung unter :
    https://mandat.de/de/presseraum/fotos-und-downloads/allgemeine-pressemotive/

    Stimmen der Teilnehmer und Referenten zum Internationales Marken-Kolloquium
    unter: https://www.youtube.com/@markenkolloquium

    Weitere Informationen unter: http://www.internationales-marken-kolloquium.de

    Über die Mandat Managementberatung

    Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und
    profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und
    Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team
    verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den
    Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb
    und Expansion. Dabei kann Mandat auf 35 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen.
    In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und
    internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der
    gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

    http://www.mandat.de

    Pressekontakt:

    Linda Vollberg
    Mandat Managementberatung GmbH
    Tel.: +49 231 9742-390
    Mail: mailto:linda.vollberg@mandat.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164957/6118890
    OTS: Mandat




