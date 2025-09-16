Trumps Politik macht Amerika unberechenbar für Anleger, warnt Rogoff

Besonders gefährlich findet er Szenarien wie die Aufgabe der Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve oder einen Zwangsumtausch für ausländische Anleihehalter. Der diskutierte "Mar-a-Lago-Akkord", bei dem Investoren langlaufende Bonds zu schlechteren Konditionen akzeptieren müssten, sei "beängstigend, aber keinesfalls völlig unrealistisch". Dass solche Pläne überhaupt öffentlich debattiert würden, schade massiv dem Vertrauen ins Dollar-System.

Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff warnt vor einem tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel in den USA unter Präsident Donald Trump. Er prognostiziert eine "veritable Schuldenkrise" in den nächsten vier bis fünf Jahren und hält eine "Japanisierung" der US-Wirtschaft für möglich. "Unsere Schulden sind unter Trump so hoch wie nie zuvor", sagte Rogoff gegenüber dem Handelsblatt. Die Zinsausgaben hätten sich bereits verdoppelt und könnten sich weiter verdreifachen. "Es droht der Finanzkollaps oder eine Art Japanisierung der USA."

Auch die aggressive Handelspolitik Trumps sei langfristig schädlich. "Die negativen Auswirkungen der aggressiven Handelspolitik werden erst noch kommen", so Rogoff. Zwar erzwinge Trump kurzfristig Zugeständnisse, doch seien diese nur "ein kurzfristiger Waffenstillstand". Besonders die Europäer hätten mit ihren Deals "einen Offenbarungseid geleistet". Statt Appeasement brauche es "maximale Gegenwehr, wie China es macht".

Trump selbst beschreibt Rogoff als "extrem durchsetzungsstark" und "möglicherweise den wirkmächtigsten Anführer in der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg". Dennoch zerstöre seine Politik Vertrauen in Institutionen. "Das Ende der Checks and Balances führt zu Willkür und Unberechenbarkeit. Das ist Gift für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung."

Auch die Rolle des Greenbacks sieht Rogoff geschwächt. "Der US-Dollar wird in den nächsten zehn Jahren massiv an Gewicht verlieren. Ich erwarte das Endspiel in 15 bis 20 Jahren." Schon jetzt bereite sich China auf einen Taiwan-Konflikt und harte US-Sanktionen mit einer "Anti-Dollar-Bewegung" vor.

Zusätzlich verschärfe die Krypto-Politik die Risiken: "Die Kryptorevolution im Zusammenhang mit dem Stablecoin wird größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben als Trumps Handelskrieg."

Sein Fazit fällt düster aus: "Investments in die USA sind nicht mehr sicher. Das ist der große Wandel, gar eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 97,34PKT auf ICE Futures US (16. September 2025, 00:04 Uhr) gehandelt.



