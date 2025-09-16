Ausländische Anleger sind wieder da – Chinas Aktienmarkt startet durch!

Der Shanghai Composite Index erreichte vergangene Woche ein Zehnjahreshoch, während die Aktien in Hongkong einen Anstieg auf ein Vierjahreshoch verzeichneten. Diese Entwicklung wird von ausländischen Investoren begrüßt, die angesichts eines überfüllten US-Vermögensmarktes nach neuen Diversifikationsmöglichkeiten suchen.

Die technologischen Fortschritte Chinas in den Bereichen KI, Halbleiter und innovative Medikamente stärken das Vertrauen der globalen Investoren. Trotz des Handelskriegs zwischen China und den USA sowie der Technologieexportverbote aus Washington scheint China weiterhin in der Lage zu sein, Innovationen zu fördern. Eine Lockerung der Geldpolitik und die jüngste Zollpause zwischen den beiden Großmächten haben ebenfalls zur positiven Stimmung beigetragen.

"China ist interessant, weil es kaum Korrelationen zum Rest der Welt gibt, zumindest was den Onshore-A-Aktienmarkt betrifft", zitiert Reuters den ehemaligen Hedgefonds-Manager Brett Barna. Er plant die Einrichtung einer Plattform, die US-amerikanischen und europäischen Investoren den Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt erleichtern soll.

Daten bestätigen den Trend

Laut Morgan Stanley verzeichneten globale Hedgefonds im August den größten monatlichen Kauf chinesischer Aktien seit sechs Monaten. Auch Morningstar zeigt einen Rückgang der Zahl neu aufgelegter Schwellenländerfonds ohne China von 21 im Jahr 2024 auf nur noch acht im Jahr 2025. "Vor einem Jahr wollten die Leute China aus den Indizes ausschließen. Jetzt wird China als eigenständige Anlageklasse angesehen, die sie nicht ignorieren können", erklärte Zheng Yucheng, CIO der China-Fondsabteilung von Allianz Global Investors.

Ein weiterer Beleg für das wachsende Interesse kommt von Polar Capital, einem Vermögensverwalter mit Sitz in London. Das Unternehmen hat seine Position gegenüber China von untergewichtet auf positiv geändert und seine Allokation innerhalb des Schwellenländerportfolios in diesem Jahr von etwas mehr als 20 Prozent auf über 30 Prozent erhöht.

Jerry Wu, Fondsmanager bei Polar Capital, verwies auf den Durchbruch von DeepSeek, einem Entwickler eines kosteneffizienten KI-Modells, als einen der Faktoren, der die Neubewertung chinesischer Vermögenswerte vorantreibt.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die chinesische Wirtschaft insgesamt unter Druck. Produktionszahlen, Einzelhandelsumsätze und andere Wirtschaftsdaten aus dem August zeigen, dass die Erholung noch nicht vollständig umgesetzt ist. Ausländische Direktinvestitionen gingen im ersten Halbjahr 2025 um 13,2 Prozent zurück, was China zu neuen Maßnahmen zur Förderung ausländischer Investitionen veranlasste.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



