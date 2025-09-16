Washington verschärft den Kurs gegen die chinesische Hafenmacht

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump arbeitet an einer globalen Strategie, um Chinas Einfluss auf maritime Knotenpunkte zurückzudrängen. Nach Angaben von Insidern gegenüber Reuters handelt es sich um die ehrgeizigste Initiative zur Stärkung der US-Seemacht seit den 1970er-Jahren. Washington befürchtet, im Krisenfall logistisch von chinesischen Häfen und Schiffen abhängig zu sein.

Geplant ist, westliche Firmen beim Kauf chinesischer Hafenbeteiligungen zu unterstützen. Als Vorbild gilt BlackRocks Angebot für Hafenkapazitäten von CK Hutchison in 23 Ländern, darunter am Panamakanal. Neben Panama stehen auch chinesische Beteiligungen in Griechenland, Spanien, der Karibik sowie an Häfen an der US-Westküste im Zentrum der Aufmerksamkeit. Besonders der Hafen von Piräus, an dem COSCO zwei Drittel hält, gilt als geopolitisch sensibel. Das Pentagon setzte den Staatskonzern bereits auf eine Liste von Firmen mit Militärnähe.

Peking weist Vorwürfe zurück

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington erklärte, China halte sich an internationales Recht und lehne "illegale Sanktionen, wirtschaftliche Nötigung und Hegemonie" ab. Das Entwicklungsforschungszentrum des Staatsrats, eine staatliche Denkfabrik in Peking, warf Washington vor, die "China-Bedrohung" bewusst zu überhöhen, um Partnerländer in Fragen der Lieferketten auf seine Seite zu ziehen.

Sicherheitsberater Stuart Poole-Robb von der KCS Group warnte, chinesische Hafeninvestitionen könnten für Spionage, militärische Vorteile oder zur Störung von Lieferketten genutzt werden. Nach US-Schätzungen ist Chinas Schiffbaukapazität rund 230-mal größer als die der Vereinigten Staaten.

Neue US-Maßnahmen

Trump hat bereits Schritte eingeleitet, um die amerikanische Präsenz auf See auszubauen. Dazu gehören eine Überprüfung von Engpässen wie der Straße von Gibraltar, eine geplante Schiffsregistrierung auf den US-Jungferninseln, neue Gebühren für chinesische Schiffe sowie Investitionen in die heimische Schiffbauindustrie.

Konfliktregionen Karibik und Australien

In Jamaika sorgt Chinas Präsenz im Hafen Kingston für besondere Besorgnis. Außenminister Marco Rubio kritisierte Pekings "räuberische Praktiken". Auch in Australien gibt es Bewegung: Die US-Firma Cerberus erwägt den Kauf des von Landbridge betriebenen Hafens Darwin, während Premierminister Anthony Albanese eine Rückführung in nationale Hände angekündigt hat.

Wachsende Skepsis im Kongress

Abgeordnete beider Parteien fordern schärfere Reaktionen. "Amerika kann und wird nicht tatenlos zusehen, während das kommunistische China unsere Interessen an Seehäfen untergräbt", sagte Carlos Gimenez, Vorsitzender des Unterausschusses für maritime Sicherheit. Beobachter erwarten, dass Washington seine Allianzpolitik weiter forciert, um Pekings globale Hafenmacht einzudämmen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion