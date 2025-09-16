Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.09. - Dow Jones schwach -0,27 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.765,35 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Apple +1,17 %, Amgen +0,51 %, Chevron Corporation +0,16 %, Amazon +0,13 %, McDonald's +0,03 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -2,04 %, Salesforce -2,04 %, Travelers Companies -1,85 %, Visa (A) -1,40 %, American Express -1,35 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 24.280,67 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: ON Semiconductor +2,63 %, Adobe +1,21 %, Apple +1,17 %, Diamondback Energy +1,12 %, Starbucks +1,10 %
Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -7,97 %, Datadog Registered (A) -3,40 %, Zscaler -3,15 %, Automatic Data Processing -3,04 %, Shopify -2,10 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.611,05 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Steel Dynamics +3,43 %, Moderna +3,35 %, Oracle +3,27 %, ON Semiconductor +2,63 %, APA Corporation +1,97 %
Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -7,97 %, Emerson Electric -4,33 %, Datadog Registered (A) -3,40 %, Williams-Sonoma -3,34 %, Humana -3,22 %
