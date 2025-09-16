    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VAA connect zu Gast bei Evonik in Essen

    Female Financial Leadership in den Fokus rücken

    Essen (ots) - Mit dem Netzwerk VAA connect unterstützt der VAA Frauen in
    Führungspositionen und auf dem Weg dahin. Denn dort, wo Kompetenz und Leistung
    sichtbar werden, eröffnen sich neue Chancen. Mitte September 2025 war VAA
    connect zu Gast bei Evonik Industries AG in Essen.

    Unter dem Motto "Female Financial Leadership" haben sich am 12. September 2025
    insgesamt 80 Teilnehmerinnen und einige Teilnehmer aus verschiedenen
    VAA-Communitys und Partnernetzwerken getroffen. Wer mehr Frauen in
    Führungspositionen bringen will, braucht möglichst große und vor allem
    unternehmensübergreifende Karrierenetzwerke. Der Nachholbedarf in Deutschland
    und in der Chemie- und Pharmabranche ist hier nach wie vor sehr groß. Genau hier
    setzt VAA connect an.

    Female Financial Leadership ist ein höchst relevanter Themenbereich, in dem
    Frauen dringend aktiver werden sollten. Mit Keynotes rund ums Thema Finanzen
    waren an diesem Tag Top-Speakerinnen dabei wie Maike Schuh (CFO der Evonik
    Industries AG), Prof. Anja Seng (FidAR-Präsidentin und Professorin an der FOM
    Hochschule), Halime Dzeladini (Sales Managerin bei Flossbach von Storch) sowie
    Katja Ruhnke (CEO bei CK Venture Capital GmbH).

    "Netzwerke wie VAA connect sind essenziell, um Raum für Austausch zu geben und
    Karrieren von engagierten Frauen gezielt zu fördern," hebt Maike Schuh hervor.
    "Wer Vielfalt in Führung zulässt, investiert nicht nur in wirtschaftlichen
    Erfolg, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit und Resilienz unserer Unternehmen"

    "Wir im VAA wissen, dass ein berufsorientiertes Netzwerk für Female Empowerment
    in allen Branchen ein Erfolgsfaktor ist - das ist uns auf unserer Veranstaltung
    nochmals eindrucksvoll aufgezeigt worden", resümiert VAA-Vorstandsmitglied
    Martin Kubessa. "Deshalb hat VAA connect die Gelegenheit bei Evonik in Essen
    genutzt, Frauen die Möglichkeit zu bieten, von ausgezeichneten Referentinnen
    inspiriert zu werden und zu lernen."

    "Zehn Jahre nach Einführung des Führungspositionengesetzes zeigt sich, dass die
    gesetzliche Rahmung wirkt, dass sie aber ebenso das Engagement der Unternehmen
    erfordert," so Anja Seng. "Strukturelle Anpassungen in Bezug auf Strategie,
    Zielgrößen und HR-Prozesse führen zu fairen Bedingungen."

    VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow zeigt sich begeistert: "Alle haben aus
    den hochkarätigen Vorträgen viel mitnehmen und anschließend in der
    Podiumsdiskussion und untereinander diskutieren und teilen können." Ihr eigenes
    Netzwerk konnten die Teilnehmenden auf dem traditionellen Markt der Netzwerke
    erweitern und festigen.

    Ansprechpartnerin für Rückfragen:

    Caecilia Geismann,
    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media,
    Telefon: +49 221 160010,
    E-Mail: mailto:caecilia.geismann@vaa.de,
    http://www.vaa.de.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134575/6118948
    OTS: VAA - Führungskräfte Chemie




