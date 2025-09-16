Female Financial Leadership in den Fokus rücken

Essen (ots) - Mit dem Netzwerk VAA connect unterstützt der VAA Frauen in

Führungspositionen und auf dem Weg dahin. Denn dort, wo Kompetenz und Leistung

sichtbar werden, eröffnen sich neue Chancen. Mitte September 2025 war VAA

connect zu Gast bei Evonik Industries AG in Essen.



Unter dem Motto "Female Financial Leadership" haben sich am 12. September 2025

insgesamt 80 Teilnehmerinnen und einige Teilnehmer aus verschiedenen

VAA-Communitys und Partnernetzwerken getroffen. Wer mehr Frauen in

Führungspositionen bringen will, braucht möglichst große und vor allem

unternehmensübergreifende Karrierenetzwerke. Der Nachholbedarf in Deutschland

und in der Chemie- und Pharmabranche ist hier nach wie vor sehr groß. Genau hier

setzt VAA connect an.





Female Financial Leadership ist ein höchst relevanter Themenbereich, in dem

Frauen dringend aktiver werden sollten. Mit Keynotes rund ums Thema Finanzen

waren an diesem Tag Top-Speakerinnen dabei wie Maike Schuh (CFO der Evonik

Industries AG), Prof. Anja Seng (FidAR-Präsidentin und Professorin an der FOM

Hochschule), Halime Dzeladini (Sales Managerin bei Flossbach von Storch) sowie

Katja Ruhnke (CEO bei CK Venture Capital GmbH).



"Netzwerke wie VAA connect sind essenziell, um Raum für Austausch zu geben und

Karrieren von engagierten Frauen gezielt zu fördern," hebt Maike Schuh hervor.

"Wer Vielfalt in Führung zulässt, investiert nicht nur in wirtschaftlichen

Erfolg, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit und Resilienz unserer Unternehmen"



"Wir im VAA wissen, dass ein berufsorientiertes Netzwerk für Female Empowerment

in allen Branchen ein Erfolgsfaktor ist - das ist uns auf unserer Veranstaltung

nochmals eindrucksvoll aufgezeigt worden", resümiert VAA-Vorstandsmitglied

Martin Kubessa. "Deshalb hat VAA connect die Gelegenheit bei Evonik in Essen

genutzt, Frauen die Möglichkeit zu bieten, von ausgezeichneten Referentinnen

inspiriert zu werden und zu lernen."



"Zehn Jahre nach Einführung des Führungspositionengesetzes zeigt sich, dass die

gesetzliche Rahmung wirkt, dass sie aber ebenso das Engagement der Unternehmen

erfordert," so Anja Seng. "Strukturelle Anpassungen in Bezug auf Strategie,

Zielgrößen und HR-Prozesse führen zu fairen Bedingungen."



VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow zeigt sich begeistert: "Alle haben aus

den hochkarätigen Vorträgen viel mitnehmen und anschließend in der

Podiumsdiskussion und untereinander diskutieren und teilen können." Ihr eigenes

Netzwerk konnten die Teilnehmenden auf dem traditionellen Markt der Netzwerke

erweitern und festigen.



