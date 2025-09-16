    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hersteller in DACH-Region stärken KI-Einsatz und Lieferketten

    Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - 85 Prozent der Betriebe passen
    Supply-Chain-Strategien an Zölle und Marktinstabilität an

    Revalize, weltweit führender Anbieter von PLM-, CPQ- und CAD-Softwarelösungen
    für die Fertigungsindustrie, veröffentlicht eine neue Studie. Sie zeigt, wie
    geopolitische Spannungen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und militärische
    Konflikte die industrielle Produktion weltweit beeinflussen. Hersteller begegnen
    Lieferkettenstörungen und steigenden Produktions- und Compliance-Kosten mit
    proaktiven Maßnahmen und investieren verstärkt in digitale Technologien.

    Die Studie " Zölle, Technik und Turbulenzen: Wie die Weltpolitik Betriebsabläufe
    und Strategie in Fertigungsunternehmen umkrempelt (https://edge.prnewswire.com/c
    /link/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=835826023&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fd
    e%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=Z%C3%B6lle%2C+Te
    chnik+und+Turbulenzen%3A+Wie+die+Weltpolitik+Betriebsabl%C3%A4ufe+und+Strategie+
    in+Fertigungsunternehmen+umkrempelt) " basiert auf einer Umfrage unter 500
    Führungskräften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Sie
    beleuchtet drei zentrale Bereiche:

    - 85 Prozent restrukturieren Lieferkettenstrategien aufgrund geopolitischer
    Instabilität.
    - 53 Prozent verzeichnen erhöhte Produktionskosten durch geopolitische
    Ereignisse.
    - 50 Prozent vermerken erhöhte Gesamtkosten durch neue Zölle und
    Compliance-Vorgaben.

    Über die Hälfte der Hersteller weltweit (52 Prozent) reduziert ihre Abhängigkeit
    von Zulieferern in Regionen mit hohen Zöllen - ein Wandel zu regionaleren und
    vielfältigeren Lieferketten. Laut Revalize-Studie verzeichneten 46 Prozent der
    globalen Organisationen im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge infolge
    geopolitischer Ereignisse. In der DACH-Region fällt die Bilanz besser aus: 40
    Prozent meldeten Verluste, 50 Prozent Wachstum.

    In den DACH-Ländern fehlt es Unternehmen an KI-Kompetenzen gepaart mit
    geringerer Akzeptanz. Ein Grund könnte im unterschiedlich ausgeprägten
    KI-Vertrauen liegen. Dennoch treibt die Mehrheit die digitale Transformation
    voran: Über 50 Prozent nutzen KI bereits für Lieferkettenmanagement, Bestände
    und Prozessoptimierung.

    Weitere Ergebnisse:

    - Sourcing-Strategien entwickeln sich unter geopolitischem Druck.
    - Steigende Produktionskosten fördern Wechsel zu technologiegetriebenen
    Zulieferern.
    - KI-Einführung wird durch Daten- und Infrastrukturdefizite gebremst.
    - Hersteller verlagern Produktionsstandorte und bereiten sich auf langfristige
    Störungen vor.

    "Hersteller stehen unter Druck, da globale Instabilität und sich verändernde
    Handelspolitik ein neues, komplexeres Umfeld geschaffen haben", erklärt Mike
    Sabin, Revalize-CEO. "Von Zöllen bis zu Unsicherheiten in der Lieferkette
    zwingen diese Herausforderungen Führungskräfte zu schwierigen Entscheidungen.
    Unser Ziel ist es, Hersteller mit den richtigen Tools, Technologien und
    Beratungsleistungen zu unterstützen, damit sie zuversichtlich agieren und ihren
    Vorsprung wahren können."

    Die vollständige Studie finden Sie unter: https://revalizesoftware.com/de/digita
    l-library/pro-file-herstellungsbericht-fall-25/ (https://edge.prnewswire.com/c/l
    ink/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=3967910847&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fde
    %2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=https%3A%2F%2Frev
    alizesoftware.com%2Fde%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%
    2F)

    mailto:peggy.schilha@revalizesoftware.com 

    Über Revalize

    Medienkontakt:

    Peggy Schilha
    peggy.schilha@revalizesoftware.com Revalize wurde 2021 gegründet und ermöglicht
    Fertigungsunternehmen bessere Konstruktionen, genauere Modelle, kreativere
    Entwicklung und besseren Verkauf - und damit bessere Ergebnisse in der gesamten
    Wertschöpfungskette der Fertigung. Mit einem Portfolio von branchenführenden
    PLM-, CPQ- und Design-Lösungen bietet Revalize einen effizienteren Weg von der
    Idee bis zur Rendite. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates
    und Hg. Weitere Informationen finden Sie auf www.revalizesoftware.com.
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2615673/5511900/Revalize_Logo.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-revalize-studie-he
    rsteller-in-dach-region-starken-ki-einsatz-und-lieferketten-302557212.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178634/6118957
    OTS: Revalize, Inc




    Verfasst von news aktuell
