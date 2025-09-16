Neue Revalize-Studie
Hersteller in DACH-Region stärken KI-Einsatz und Lieferketten
Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - 85 Prozent der Betriebe passen
Supply-Chain-Strategien an Zölle und Marktinstabilität an
Revalize, weltweit führender Anbieter von PLM-, CPQ- und CAD-Softwarelösungen
für die Fertigungsindustrie, veröffentlicht eine neue Studie. Sie zeigt, wie
geopolitische Spannungen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und militärische
Konflikte die industrielle Produktion weltweit beeinflussen. Hersteller begegnen
Lieferkettenstörungen und steigenden Produktions- und Compliance-Kosten mit
proaktiven Maßnahmen und investieren verstärkt in digitale Technologien.
Die Studie " Zölle, Technik und Turbulenzen: Wie die Weltpolitik Betriebsabläufe
und Strategie in Fertigungsunternehmen umkrempelt (https://edge.prnewswire.com/c
/link/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=835826023&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fd
e%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=Z%C3%B6lle%2C+Te
chnik+und+Turbulenzen%3A+Wie+die+Weltpolitik+Betriebsabl%C3%A4ufe+und+Strategie+
in+Fertigungsunternehmen+umkrempelt) " basiert auf einer Umfrage unter 500
Führungskräften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Sie
beleuchtet drei zentrale Bereiche:
Supply-Chain-Strategien an Zölle und Marktinstabilität an
Revalize, weltweit führender Anbieter von PLM-, CPQ- und CAD-Softwarelösungen
für die Fertigungsindustrie, veröffentlicht eine neue Studie. Sie zeigt, wie
geopolitische Spannungen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und militärische
Konflikte die industrielle Produktion weltweit beeinflussen. Hersteller begegnen
Lieferkettenstörungen und steigenden Produktions- und Compliance-Kosten mit
proaktiven Maßnahmen und investieren verstärkt in digitale Technologien.
Die Studie " Zölle, Technik und Turbulenzen: Wie die Weltpolitik Betriebsabläufe
und Strategie in Fertigungsunternehmen umkrempelt (https://edge.prnewswire.com/c
/link/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=835826023&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fd
e%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=Z%C3%B6lle%2C+Te
chnik+und+Turbulenzen%3A+Wie+die+Weltpolitik+Betriebsabl%C3%A4ufe+und+Strategie+
in+Fertigungsunternehmen+umkrempelt) " basiert auf einer Umfrage unter 500
Führungskräften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Sie
beleuchtet drei zentrale Bereiche:
- 85 Prozent restrukturieren Lieferkettenstrategien aufgrund geopolitischer
Instabilität.
- 53 Prozent verzeichnen erhöhte Produktionskosten durch geopolitische
Ereignisse.
- 50 Prozent vermerken erhöhte Gesamtkosten durch neue Zölle und
Compliance-Vorgaben.
Über die Hälfte der Hersteller weltweit (52 Prozent) reduziert ihre Abhängigkeit
von Zulieferern in Regionen mit hohen Zöllen - ein Wandel zu regionaleren und
vielfältigeren Lieferketten. Laut Revalize-Studie verzeichneten 46 Prozent der
globalen Organisationen im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge infolge
geopolitischer Ereignisse. In der DACH-Region fällt die Bilanz besser aus: 40
Prozent meldeten Verluste, 50 Prozent Wachstum.
In den DACH-Ländern fehlt es Unternehmen an KI-Kompetenzen gepaart mit
geringerer Akzeptanz. Ein Grund könnte im unterschiedlich ausgeprägten
KI-Vertrauen liegen. Dennoch treibt die Mehrheit die digitale Transformation
voran: Über 50 Prozent nutzen KI bereits für Lieferkettenmanagement, Bestände
und Prozessoptimierung.
Weitere Ergebnisse:
- Sourcing-Strategien entwickeln sich unter geopolitischem Druck.
- Steigende Produktionskosten fördern Wechsel zu technologiegetriebenen
Zulieferern.
- KI-Einführung wird durch Daten- und Infrastrukturdefizite gebremst.
- Hersteller verlagern Produktionsstandorte und bereiten sich auf langfristige
Störungen vor.
"Hersteller stehen unter Druck, da globale Instabilität und sich verändernde
Handelspolitik ein neues, komplexeres Umfeld geschaffen haben", erklärt Mike
Sabin, Revalize-CEO. "Von Zöllen bis zu Unsicherheiten in der Lieferkette
zwingen diese Herausforderungen Führungskräfte zu schwierigen Entscheidungen.
Unser Ziel ist es, Hersteller mit den richtigen Tools, Technologien und
Beratungsleistungen zu unterstützen, damit sie zuversichtlich agieren und ihren
Vorsprung wahren können."
Die vollständige Studie finden Sie unter: https://revalizesoftware.com/de/digita
l-library/pro-file-herstellungsbericht-fall-25/ (https://edge.prnewswire.com/c/l
ink/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=3967910847&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fde
%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=https%3A%2F%2Frev
alizesoftware.com%2Fde%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%
2F)
mailto:peggy.schilha@revalizesoftware.com
Über Revalize
Medienkontakt:
Peggy Schilha
peggy.schilha@revalizesoftware.com Revalize wurde 2021 gegründet und ermöglicht
Fertigungsunternehmen bessere Konstruktionen, genauere Modelle, kreativere
Entwicklung und besseren Verkauf - und damit bessere Ergebnisse in der gesamten
Wertschöpfungskette der Fertigung. Mit einem Portfolio von branchenführenden
PLM-, CPQ- und Design-Lösungen bietet Revalize einen effizienteren Weg von der
Idee bis zur Rendite. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates
und Hg. Weitere Informationen finden Sie auf www.revalizesoftware.com.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2615673/5511900/Revalize_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-revalize-studie-he
rsteller-in-dach-region-starken-ki-einsatz-und-lieferketten-302557212.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178634/6118957
OTS: Revalize, Inc
Instabilität.
- 53 Prozent verzeichnen erhöhte Produktionskosten durch geopolitische
Ereignisse.
- 50 Prozent vermerken erhöhte Gesamtkosten durch neue Zölle und
Compliance-Vorgaben.
Über die Hälfte der Hersteller weltweit (52 Prozent) reduziert ihre Abhängigkeit
von Zulieferern in Regionen mit hohen Zöllen - ein Wandel zu regionaleren und
vielfältigeren Lieferketten. Laut Revalize-Studie verzeichneten 46 Prozent der
globalen Organisationen im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge infolge
geopolitischer Ereignisse. In der DACH-Region fällt die Bilanz besser aus: 40
Prozent meldeten Verluste, 50 Prozent Wachstum.
In den DACH-Ländern fehlt es Unternehmen an KI-Kompetenzen gepaart mit
geringerer Akzeptanz. Ein Grund könnte im unterschiedlich ausgeprägten
KI-Vertrauen liegen. Dennoch treibt die Mehrheit die digitale Transformation
voran: Über 50 Prozent nutzen KI bereits für Lieferkettenmanagement, Bestände
und Prozessoptimierung.
Weitere Ergebnisse:
- Sourcing-Strategien entwickeln sich unter geopolitischem Druck.
- Steigende Produktionskosten fördern Wechsel zu technologiegetriebenen
Zulieferern.
- KI-Einführung wird durch Daten- und Infrastrukturdefizite gebremst.
- Hersteller verlagern Produktionsstandorte und bereiten sich auf langfristige
Störungen vor.
"Hersteller stehen unter Druck, da globale Instabilität und sich verändernde
Handelspolitik ein neues, komplexeres Umfeld geschaffen haben", erklärt Mike
Sabin, Revalize-CEO. "Von Zöllen bis zu Unsicherheiten in der Lieferkette
zwingen diese Herausforderungen Führungskräfte zu schwierigen Entscheidungen.
Unser Ziel ist es, Hersteller mit den richtigen Tools, Technologien und
Beratungsleistungen zu unterstützen, damit sie zuversichtlich agieren und ihren
Vorsprung wahren können."
Die vollständige Studie finden Sie unter: https://revalizesoftware.com/de/digita
l-library/pro-file-herstellungsbericht-fall-25/ (https://edge.prnewswire.com/c/l
ink/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=3967910847&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fde
%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=https%3A%2F%2Frev
alizesoftware.com%2Fde%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%
2F)
mailto:peggy.schilha@revalizesoftware.com
Über Revalize
Medienkontakt:
Peggy Schilha
peggy.schilha@revalizesoftware.com Revalize wurde 2021 gegründet und ermöglicht
Fertigungsunternehmen bessere Konstruktionen, genauere Modelle, kreativere
Entwicklung und besseren Verkauf - und damit bessere Ergebnisse in der gesamten
Wertschöpfungskette der Fertigung. Mit einem Portfolio von branchenführenden
PLM-, CPQ- und Design-Lösungen bietet Revalize einen effizienteren Weg von der
Idee bis zur Rendite. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates
und Hg. Weitere Informationen finden Sie auf www.revalizesoftware.com.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2615673/5511900/Revalize_Logo.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-revalize-studie-he
rsteller-in-dach-region-starken-ki-einsatz-und-lieferketten-302557212.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178634/6118957
OTS: Revalize, Inc
Autor folgen