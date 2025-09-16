Hersteller in DACH-Region stärken KI-Einsatz und Lieferketten

Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire) - 85 Prozent der Betriebe passen

Supply-Chain-Strategien an Zölle und Marktinstabilität an



Revalize, weltweit führender Anbieter von PLM-, CPQ- und CAD-Softwarelösungen

für die Fertigungsindustrie, veröffentlicht eine neue Studie. Sie zeigt, wie

geopolitische Spannungen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und militärische

Konflikte die industrielle Produktion weltweit beeinflussen. Hersteller begegnen

Lieferkettenstörungen und steigenden Produktions- und Compliance-Kosten mit

proaktiven Maßnahmen und investieren verstärkt in digitale Technologien.



Die Studie " Zölle, Technik und Turbulenzen: Wie die Weltpolitik Betriebsabläufe

und Strategie in Fertigungsunternehmen umkrempelt (https://edge.prnewswire.com/c

/link/?t=0&l=de&o=4510136-1&h=835826023&u=https%3A%2F%2Frevalizesoftware.com%2Fd

e%2Fdigital-library%2Fpro-file-herstellungsbericht-fall-25%2F&a=Z%C3%B6lle%2C+Te

chnik+und+Turbulenzen%3A+Wie+die+Weltpolitik+Betriebsabl%C3%A4ufe+und+Strategie+

in+Fertigungsunternehmen+umkrempelt) " basiert auf einer Umfrage unter 500

Führungskräften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Sie

beleuchtet drei zentrale Bereiche:





- 85 Prozent restrukturieren Lieferkettenstrategien aufgrund geopolitischer

Instabilität.

- 53 Prozent verzeichnen erhöhte Produktionskosten durch geopolitische

Ereignisse.

- 50 Prozent vermerken erhöhte Gesamtkosten durch neue Zölle und

Compliance-Vorgaben.



Über die Hälfte der Hersteller weltweit (52 Prozent) reduziert ihre Abhängigkeit

von Zulieferern in Regionen mit hohen Zöllen - ein Wandel zu regionaleren und

vielfältigeren Lieferketten. Laut Revalize-Studie verzeichneten 46 Prozent der

globalen Organisationen im vergangenen Jahr Umsatzrückgänge infolge

geopolitischer Ereignisse. In der DACH-Region fällt die Bilanz besser aus: 40

Prozent meldeten Verluste, 50 Prozent Wachstum.



In den DACH-Ländern fehlt es Unternehmen an KI-Kompetenzen gepaart mit

geringerer Akzeptanz. Ein Grund könnte im unterschiedlich ausgeprägten

KI-Vertrauen liegen. Dennoch treibt die Mehrheit die digitale Transformation

voran: Über 50 Prozent nutzen KI bereits für Lieferkettenmanagement, Bestände

und Prozessoptimierung.



Weitere Ergebnisse:



- Sourcing-Strategien entwickeln sich unter geopolitischem Druck.

- Steigende Produktionskosten fördern Wechsel zu technologiegetriebenen

Zulieferern.

- KI-Einführung wird durch Daten- und Infrastrukturdefizite gebremst.

- Hersteller verlagern Produktionsstandorte und bereiten sich auf langfristige

Störungen vor.



"Hersteller stehen unter Druck, da globale Instabilität und sich verändernde

Handelspolitik ein neues, komplexeres Umfeld geschaffen haben", erklärt Mike

Sabin, Revalize-CEO. "Von Zöllen bis zu Unsicherheiten in der Lieferkette

zwingen diese Herausforderungen Führungskräfte zu schwierigen Entscheidungen.

Unser Ziel ist es, Hersteller mit den richtigen Tools, Technologien und

Beratungsleistungen zu unterstützen, damit sie zuversichtlich agieren und ihren

Vorsprung wahren können."



Über Revalize



Medienkontakt:



Peggy Schilha

peggy.schilha@revalizesoftware.com Revalize wurde 2021 gegründet und ermöglicht

Fertigungsunternehmen bessere Konstruktionen, genauere Modelle, kreativere

Entwicklung und besseren Verkauf - und damit bessere Ergebnisse in der gesamten

Wertschöpfungskette der Fertigung. Mit einem Portfolio von branchenführenden

PLM-, CPQ- und Design-Lösungen bietet Revalize einen effizienteren Weg von der

Idee bis zur Rendite. Revalize ist ein Portfolio-Unternehmen von TA Associates

und Hg. Weitere Informationen finden Sie auf www.revalizesoftware.com.

