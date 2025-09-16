    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse vor großer Bewegung

    Dotcom-Blase und KI-Boom: Alle warten auf den großen Crash

    Bereinigt um zyklische Schwankungen wird der S&P 500 derzeit nahezu auf seinem Höchststand von 2022 gehandelt – dem 38-fachen der Gewinne der vergangenen zehn Jahre.

    Börse vor großer Bewegung - Dotcom-Blase und KI-Boom: Alle warten auf den großen Crash
    Lediglich während der Dotcom-Blase war die Bewertung noch höher, wie Strategen von Morgan Stanley betonen.

    Henry Blodget war bis zur Dotcom-Blase Staranalyst. Ihm wurde schließlich die Lizenz als Broker entzogen. Damals hatte der Analyst frühzeitig Amazon entdeckt. Er musste nach einer Überrpüfung durch die SEC schließlich seine Broker-Lizenz auf Lebenszeit abgegeben: Denn nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass er 7 Unternehmen für Bankkunden absichtlich hochgejubelt hatte, während er intern die Unternehmen kritisch sah.

    Später gründete er Business Insider und führte das Unternehmen bis nach dessen Verkauf 2007 an Axel Springer.

    Nun meldet sich Blodget mit einem Substack-Beitrag zurück, in dem er auf die unheimlichen Parallelen zu der Dotcom-Blase hinweist.

    "Wie schon beim Internet reicht auch die Wirkung der KI längst weit über die Tech-Branche hinaus. Die Investitionen in KI-Infrastruktur sind gewaltig – in diesem Jahr mindestens 400 Milliarden Dollar – und treiben die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte massiv an", schreibt er. "Sollte der KI-Boom jedoch in sich zusammenfallen, werden die Schockwellen weit über die Tech-Industrie hinaus spürbar sein."

    Allerdings hebt er zwei wesentliche Unterschiede hervor. Erstens: Ein Großteil der Aktivitäten rund um KI wird auf privaten Märkten finanziert. Sollte es also zum Crash kommen, wären weniger Kleinanleger direkt betroffen. Zweitens: Der Aufbau wird zum großen Teil aus den Gewinnen der Tech-Giganten bezahlt, nicht durch Schulden.

    "Ja, in einem KI-Crash gäbe es reichlich Schmerz. Aktienmärkte und Gewerbeimmobilien würden massiv getroffen, gigantische Rechenzentrumsprojekte für Spottpreise verscherbelt, hunderte Start-ups und Dienstleister würden untergehen. Aber zumindest derzeit wären die Schäden begrenzt", so Blodget.

    Die entscheidende Frage sei nun, ob wir uns Jahre vor dem Platzen der Blase befinden – oder nur Monate. "Ist es 1996 oder 1999?", fragt Blodget. "Ich möchte respektvoll anmerken, dass es dafür schlicht keine sichere Antwort gibt."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
