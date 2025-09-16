Politische Schlagkraft - Digitale Transformation
BDZV zieht positive Bilanz / Geschäftsführender Vorstand im Amt bestätigt / Neues Beitragsmodell zur Zukunftssicherung des Verbands verabschiedet
Berlin (ots) - Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)
hat die Branche seit seiner Neuausrichtung 2023 mit klarer Strategie,
politischen Erfolgen und konsequenter Zukunftsausrichtung entscheidend
vorangebracht. Das war die positive Bilanz der zurückliegenden beiden Jahre bei
der Delegiertenversammlung der Verlegerorganisation heute in Berlin.
Dies spiegelt sich auch in den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wider. In
ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke
(Ditzen GmbH & Co., Bremerhaven), Stefan Hilscher (Mitgesellschafter J. Hoffmann
GmbH, Augsburg) sowie die Ressortvorstände Lambert Lensing-Wolff (Lensing Media,
Dortmund), Malte Wagner (Südwestdeutsche Medienholdung, München) und Nico Wilfer
(Frankfurter Allgemeine Zeitung). Neu hinzugewählt in den geschäftsführenden
Vorstand wurde Stephanie von Unruh (Nordwest-Zeitung, Oldenburg).
hat die Branche seit seiner Neuausrichtung 2023 mit klarer Strategie,
politischen Erfolgen und konsequenter Zukunftsausrichtung entscheidend
vorangebracht. Das war die positive Bilanz der zurückliegenden beiden Jahre bei
der Delegiertenversammlung der Verlegerorganisation heute in Berlin.
Dies spiegelt sich auch in den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wider. In
ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke
(Ditzen GmbH & Co., Bremerhaven), Stefan Hilscher (Mitgesellschafter J. Hoffmann
GmbH, Augsburg) sowie die Ressortvorstände Lambert Lensing-Wolff (Lensing Media,
Dortmund), Malte Wagner (Südwestdeutsche Medienholdung, München) und Nico Wilfer
(Frankfurter Allgemeine Zeitung). Neu hinzugewählt in den geschäftsführenden
Vorstand wurde Stephanie von Unruh (Nordwest-Zeitung, Oldenburg).
Effiziente Lobby
Als entscheidend für die Zukunft identifizierte die Delegiertenversammlung - das
oberste Beschlussgremium des BDZV - die noch stärkere Konzentration auf
medienpolitische Themen. "Mit über 2000 digitalen Angeboten und gut 600
Printprodukten steht die Branche für Qualität und Vielfalt im KI-Zeitalter",
erklärten die BDZV-Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke und Stefan
Hilscher . Der Verband werde darum künftig mit deutlich mehr Nachdruck für
Rahmenbedingungen eintreten, die garantieren, dass vielfältige Märkte entstehen,
digitale Monopole aufgebrochen werden, Bürokratie abgebaut wird und staatliche
Vorgaben Meinungsbildung nicht verteuern.
"Unser Angebot an die Politik: wir bleiben kritisch und ermöglichen den Menschen
in Deutschland Debatte und informierte Entscheidungen. Unsere Forderung: Berlin
und Brüssel dürfen durch Regulierung nicht die Freiheit und wirtschaftlichen
Grundlagen der Presse beeinträchtigen", heißt es dazu weiter vom neugewählten
geschäftsführenden Vorstand.
Der wachsenden Macht globaler Player wie Google, Meta, Bytedance erfolgreich zu
begegnen, um den vielfältigen deutschen Pressemarkt zu erhalten, ist auch ein
zentrales Ziel des 2025 gegründeten Bündnisses Zukunft Presse. Hier soll die
Zusammenarbeit mit dem Gründungspartner Medienverband der freien Presse (MVFP)
weiter intensiviert werden. "Wir befinden uns in einem Kriegszustand medial -
Wir gegen Die", heißt es über das Verhältnis zu den internationalen Plattformen
von den Vorstandsvorsitzenden. Umso wichtiger sei der Schulterschluss mit
Partnerverbänden.
Zudem soll die effizienter aufgestellte Präsenz in Brüssel Früchte tragen: Mit
Als entscheidend für die Zukunft identifizierte die Delegiertenversammlung - das
oberste Beschlussgremium des BDZV - die noch stärkere Konzentration auf
medienpolitische Themen. "Mit über 2000 digitalen Angeboten und gut 600
Printprodukten steht die Branche für Qualität und Vielfalt im KI-Zeitalter",
erklärten die BDZV-Vorstandsvorsitzenden Matthias Ditzen-Blanke und Stefan
Hilscher . Der Verband werde darum künftig mit deutlich mehr Nachdruck für
Rahmenbedingungen eintreten, die garantieren, dass vielfältige Märkte entstehen,
digitale Monopole aufgebrochen werden, Bürokratie abgebaut wird und staatliche
Vorgaben Meinungsbildung nicht verteuern.
"Unser Angebot an die Politik: wir bleiben kritisch und ermöglichen den Menschen
in Deutschland Debatte und informierte Entscheidungen. Unsere Forderung: Berlin
und Brüssel dürfen durch Regulierung nicht die Freiheit und wirtschaftlichen
Grundlagen der Presse beeinträchtigen", heißt es dazu weiter vom neugewählten
geschäftsführenden Vorstand.
Der wachsenden Macht globaler Player wie Google, Meta, Bytedance erfolgreich zu
begegnen, um den vielfältigen deutschen Pressemarkt zu erhalten, ist auch ein
zentrales Ziel des 2025 gegründeten Bündnisses Zukunft Presse. Hier soll die
Zusammenarbeit mit dem Gründungspartner Medienverband der freien Presse (MVFP)
weiter intensiviert werden. "Wir befinden uns in einem Kriegszustand medial -
Wir gegen Die", heißt es über das Verhältnis zu den internationalen Plattformen
von den Vorstandsvorsitzenden. Umso wichtiger sei der Schulterschluss mit
Partnerverbänden.
Zudem soll die effizienter aufgestellte Präsenz in Brüssel Früchte tragen: Mit
Autor folgen