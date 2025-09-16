ProSiebenSat.1: Geschäftsausblick 2025 wird angepasst!

ProSiebenSat.1 Media SE hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund der aktuellen Geschäfts- und Prognosedaten angepasst.

Das makroökonomische Umfeld in der DACH-Region bleibt unsicher, und die erwartete wirtschaftliche Erholung wird wahrscheinlich nicht eintreten.

Für das dritte Quartal wird ein Rückgang der Entertainment-Werbeeinnahmen im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet, und im vierten Quartal ein leichter Rückgang.

Der Konzernumsatz für 2025 wird nun auf 3,65-3,80 Mrd Euro geschätzt, im Vergleich zu einer vorherigen Prognose von rund 3,85 Mrd Euro.

Das adjusted EBITDA wird nun zwischen 420-470 Mio Euro erwartet, während zuvor 520 Mio Euro prognostiziert wurden.

Der Verschuldungsgrad wird aufgrund eines niedrigeren adjusted EBITDA auf 3,0x-3,5x steigen, verglichen mit dem bisherigen Ziel von 2,5x-3,0x.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025, bei ProSiebenSat.1 Media ist am 13.11.2025.

Der Kurs von ProSiebenSat.1 Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,1975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,78 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,1450EUR das entspricht einem Minus von -0,85 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.699,39PKT (-0,15 %).





