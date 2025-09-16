    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israel greift erneut im Jemen an

    SANAA/HUDAIDA (dpa-AFX) - Israel hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der Huthi im Jemen angegriffen. Ziele seien Infrastrukturanlagen der Miliz im Hafen von Hudaida im Westen des Landes gewesen, erklärte die Armee.

    Die Huthi bestätigten den Angriff. Ein Sprecher der Miliz erklärte, die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe einige der israelischen Flugzeuge "zum Rückzug gezwungen". Anwohner berichteten von mehr als zehn Angriffen. Über dem Hafen seien Rauchwolken aufgestiegen, Feuersäulen seien zu sehen gewesen. Es ist nicht klar, ob es Tote oder Verletzte gibt.

    Der Angriff erfolgte nach Aussagen des Militärs als Reaktion auf anhaltende Angriffe der Huthi gegen Israel. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas.

    Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen./arj/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
