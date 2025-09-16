GAC und AUMOVIO präsentieren Innovation und globale Partnerschaften auf der IAA Mobility München

MÜNCHEN, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Am Eröffnungstag der IAA Mobility in München versammeln sich hochkarätige Gäste auf dem GAC-Stand, darunter führende globale Unternehmen wie BOSCH und AUMOVIO sowie leitende Angestellte ihrer Partner. Diese tief in der Automobilindustrie verwurzelten und auf intelligente Mobilitätslösungen fokussierten Unternehmen erleben die neuesten Technologien und Modelle von GAC aus erster Hand und aus professioneller Sicht.

Der neu eingeführte AION V und der kommende AION UT verfügen über eine Hochleistungs-CCU, die gemeinsam von GAC und AUMOVIO entwickelt wurde. Diese fortschrittliche Plattform gewährleistet die Einhaltung europäischer Normen in den Bereichen Cybersecurity und Sicherheit und ist ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit mit dem europäischen Markt. Mit mehr als 17 Jahren innovativer Partnerschaft hat GAC die Spitzentechnologie von AUMOVIO mit der zukunftsweisenden Vision von GAC kombiniert, um die Fahrzeugleistung zu verbessern und das neue Energie-Ökosystem zu beschleunigen. Auch in Zukunft setzen sie auf eine globale Produktentwicklung.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2774130/GAC.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-und-aumovio-prasentieren-innovation-und-globale-partnerschaften-auf-der-iaa-mobility-munchen-302557880.html