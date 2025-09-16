Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 1
Performance 1M: +1,99 %
Performance 1M: +1,99 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 2
Performance 1M: -11,19 %
Performance 1M: -11,19 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 3
Performance 1M: -7,33 %
Performance 1M: -7,33 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 5
Performance 1M: -6,97 %
Performance 1M: -6,97 %
Allianz
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 6
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 7
Performance 1M: -0,73 %
Performance 1M: -0,73 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 8
Performance 1M: +0,10 %
Performance 1M: +0,10 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: -5,01 %
Performance 1M: -5,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte