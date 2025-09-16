Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
L'Oreal
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 1
Performance 1M: -0,84 %
Performance 1M: -0,84 %
Inditex
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 2
Performance 1M: +7,13 %
Performance 1M: +7,13 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 3
Performance 1M: -6,97 %
Performance 1M: -6,97 %
Allianz
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 4
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -5,01 %
Performance 1M: -5,01 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 6
Performance 1M: +0,40 %
Performance 1M: +0,40 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 7
Performance 1M: -7,65 %
Performance 1M: -7,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte