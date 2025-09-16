Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im ATX am 16.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Telekom Austria
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 1
Performance 1M: +3,49 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 2
Performance 1M: -8,36 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 3
Performance 1M: -6,92 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 4
Performance 1M: -4,65 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 5
Performance 1M: 0,00 %
