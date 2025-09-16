Ford-Krise in Köln: E-Auto-Flaute zwingt den Autohersteller zum Jobabbau!

An der New Yorker Börse zeigte sich die Ford-Aktie zunächst kaum bewegt. Sie notierte zeitweise bei 11,63 US-Dollar (Stand 16:00 MESZ).

Der US-Autobauer Ford verschärft seinen Sparkurs in Deutschland. Aufgrund einer schwachen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen will das Unternehmen bis zu 1.000 Arbeitsplätze am Standort Köln abbauen. Ab Januar 2026 stellt das Elektrowerk von einem Zwei-Schicht-Betrieb auf einen Ein-Schicht-Betrieb um. "In Europa bleibt die Nachfrage nach Elektroautos deutlich unter den Erwartungen der Branche", teilte Ford in einer Stellungnahme mit.

Abfindungen statt Kündigungen

Die betroffenen Beschäftigten sollen das Unternehmen freiwillig verlassen. Ford kündigte an, Abfindungspakete und Altersteilzeitregelungen bereitzustellen. Betriebsbedingte Kündigungen schließt das Management zunächst aus. "Wir sind uns der Auswirkungen bewusst und unterstützen die Betroffenen bestmöglich", hieß es am Dienstag. Schon im Jahr 2024 hatte Ford in Köln einen umfangreichen Sparplan gestartet, der bis Ende 2027 knapp 2.900 Stellen in Verwaltung und Entwicklung streicht. Nun trifft es auch die Fahrzeugproduktion.

Gewerkschaft sieht Standort gefährdet

Die IG Metall reagierte enttäuscht auf die neuen Pläne. "Das ist ein weiterer Tiefschlag für den Standort Köln", erklärte Gewerkschaftssprecher David Lüdtke. Die Umstellung auf den Ein-Schicht-Betrieb sei ein schlechtes Omen, der Kostendruck wachse weiter. Kritisch bewertete er zudem die Modellpolitik von Ford: Auf dem europäischen Markt fehlten Fahrzeuge im günstigen Segment, das lange die Stärke der Marke war.

Tradition trifft auf Krise

Ford ist seit 1930 in Köln präsent. Der Fiesta machte die Marke einst in Deutschland populär, doch im Sommer 2023 lief das letzte Exemplar vom Band. Für rund zwei Milliarden Euro baute der Konzern die Produktion auf Elektroautos um. Die politische Unterstützung war groß, doch die Bundesregierung strich zeitgleich Kaufprämien und die Nachfrage nach E-Modellen brach ein. Die neuen Modelle Explorer und Capri starten bei etwa 40.000 Euro. Das ist für viele zu teuer.

Verkaufszahlen enttäuschen

Zwischen Januar und August 2025 wurden in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 74.000 Ford-Pkw neu zugelassen, davon etwa 20.000 Elektroautos. Damit liegt der Marktanteil bei 4,5 Prozent, deutlich unter den Erwartungen. Als Ford 2023 Milliarden in Köln investierte, rechnete das Unternehmen mit einem Elektroanteil von 35 Prozent am Gesamtmarkt. Tatsächlich beträgt er nur 18 Prozent.

Experten warnen vor weiterem Abbau

Branchenexperten sehen die Entwicklung kritisch. "Das war leider absehbar: Ford verkauft viel zu teure Autos und bekommt sie nicht los", sagte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Mit einem Ein-Schicht-Betrieb sei eine moderne Anlage kaum profitabel zu betreiben. "Es geht nur darum, Verluste einzudämmen. Ford braucht dringend günstige Modelle unter 30.000 Euro. Sonst geht der Abbau weiter."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 9,795EUR auf Tradegate (16. September 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.