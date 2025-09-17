Robinhood: Neue Chancen für Kleinanleger - Ein Pre-IPO-Fonds

Dieser börsennotierte Fonds (ETF) soll US-Kleinanlegern erstmals die Möglichkeit eröffnen, in private Unternehmen und vielversprechende Pre-IPO-Kandidaten zu investieren. Ein Markt, der bisher fast vollständig institutionellen Investoren vorbehalten war.

Robinhood Markets , die bei Privatanlegern überaus beliebte Trading-Plattform, plant einen revolutionären Schritt: Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, wurde bei der US-Börsenaufsicht SEC ein erster Registrierungsantrag für den "Robinhood Ventures Fund I" eingereicht.

Private Märkte öffnen sich

Der Vorstoß hat eine bestechende Logik. Während die Zahl börsennotierter US-Unternehmen seit dem Jahr 2000 massiv gesunken ist, explodiert der private Markt förmlich. Schätzungen zufolge hat der Wert privater Firmen in den USA mittlerweile die Marke von 10 Billionen US-Dollar überschritten. "Jahrzehntelang haben vermögende Personen und Institutionen in private Unternehmen investiert, während Privatanleger unfairerweise außen vor blieben", so Robinhood-CEO Vlad Tenev. "Mit Robinhood Ventures werden normale Menschen in der Lage sein, in Gelegenheiten zu investieren, die einst der Elite vorbehalten waren."

Der "Robinhood Ventures Fund I" soll laut Unternehmensangaben langfristig ausgerichtet sein und Beteiligungen über einen möglichen Börsengang hinaus halten. Der Fonds wird von der neu gegründeten Tochtergesellschaft Robinhood Ventures DE verwaltet. Die Fondsanteile sollen, vorbehaltlich der SEC-Genehmigung, unter dem Tickersymbol RVI an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt werden.

SEC-Zulassung die entscheidende Hürde

Ob der Plan aufgeht, hängt maßgeblich von der Entscheidung der SEC ab. Die Zulassung eines solchen Fonds wäre ein Präzedenzfall und könnte die regulatorische Landschaft nachhaltig verändern.

Für die Robinhood-Aktie ist die Ankündigung ein klares Signal, dass das Unternehmen weiterhin auf innovative Wachstumsfelder setzt, um seine Diversifizierung voranzutreiben. Mit der Aufnahme in den S&P 500 am 22. September, wird die Aktie zudem eine neue Ebene der institutionellen Anerkennung erreichen.

Mein Tipp: Schwache Tage zum Einstieg nutzen

Sollte Robinhood die behördliche Zulassung für den "Robinhood Ventures Fund I" erhalten, könnte dies einen massiven Schub für das Unternehmen bedeuten. Der Vorstoß würde nicht nur eine neue Einnahmequelle erschließen, sondern Robinhood auch als Innovator positionieren, der neue Anlagemöglichkeiten demokratisiert.

Die Markteinschätzung ist, dass eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstrategie von Robinhood stärken und den Aktienkurs weiter beflügeln könnte.

Die Aufnahme in den S&P 500 hat bereits gezeigt, dass die Aktie auf der Überholspur ist und von einem wachsenden institutionellen Interesse profitiert. Gelingt der Sprung in den Markt für private Unternehmen, könnte Robinhood sich als langfristig relevanter Player im Finanzmarkt etablieren.

Eine Fortsetzung des positiven Kurstrends ist daher wahrscheinlich, auch wenn die volatilen Märkte und die Hürden der SEC nicht zu unterschätzen sind. Anleger sollten den Rücksetzer vom Allzeithoch genau beobachten. Auf lange Sicht ist er ein neue Einstiegsmöglichkeit in die Aktie.

In der wO Börsenlounge haben wir das Papier von Robinhood zum ersten Mal Ende Oktober 2024 zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, freuen sich mittlerweile über ein Kursplus von 322 Prozent.

