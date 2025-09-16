Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +11,69 %
Platz 1
Performance 1M: +0,95 %
TeamViewer
Tagesperformance: -6,35 %
Platz 2
Performance 1M: -3,21 %
Evotec
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 3
Performance 1M: -6,53 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 4
Performance 1M: -7,49 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +0,10 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -6,28 %
