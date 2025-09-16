    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    AKTIE IM FOKUS

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • ProSiebenSat.1: Jahresprognose gekappt, Aktien fallen.
    • Kursrutsch: Minus 3,9% auf 6,065 Euro am Nachmittag.
    • Umsatz- und Ergebnisprognose schlechter als erwartet.
    AKTIE IM FOKUS - ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck
    Foto: Matthias Balk - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gekappte Jahresprognose hat die Aktien von ProSiebenSat.1 am Dienstag belastet. Am Nachmittag fielen sie um bis zu 3,9 Prozent auf 6,065 Euro. Im frühen Handel hatten sich die Papiere zeitweise noch um 3,5 Prozent erholt und die 200-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den langfristigen Trend getestet. Nun ging der jüngste Kursrutsch nach einem Stabilisierungsversuch am Vortag aber doch weiter. Vom Ende August erreichten Zweijahreshoch bei 8,53 Euro ist der Medienkonzern bereits um fast 30 Prozent zurückgekommen. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt allerdings noch fast ein Viertel.

    ProSiebenSat.1 erwartet im laufenden Jahr weniger Umsatz als bisher in Aussicht gestellt und verwies dabei auf die ausbleibende Erholung des Werbemarktes. Auch das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) dürfte wohl kleiner ausfallen als zuvor avisiert.

    Der im Kleinwerte-Index SDax notierte Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./niw/jha/

    ProSiebenSat.1 Media

    -2,38 %
    -15,03 %
    -18,59 %
    -10,12 %
    +20,55 %
    -17,45 %
    -41,38 %
    -85,99 %
    -28,65 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16.694 auf Ariva Indikation (16. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +78,57 %/+29,87 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck Eine gekappte Jahresprognose hat die Aktien von ProSiebenSat.1 am Dienstag belastet. Am Nachmittag fielen sie um bis zu 3,9 Prozent auf 6,065 Euro. Im frühen Handel hatten sich die Papiere zeitweise noch um 3,5 Prozent erholt und die 200-Tage-Linie …