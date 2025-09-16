AKTIE IM FOKUS
ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck
- ProSiebenSat.1: Jahresprognose gekappt, Aktien fallen.
- Kursrutsch: Minus 3,9% auf 6,065 Euro am Nachmittag.
- Umsatz- und Ergebnisprognose schlechter als erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gekappte Jahresprognose hat die Aktien von ProSiebenSat.1 am Dienstag belastet. Am Nachmittag fielen sie um bis zu 3,9 Prozent auf 6,065 Euro. Im frühen Handel hatten sich die Papiere zeitweise noch um 3,5 Prozent erholt und die 200-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den langfristigen Trend getestet. Nun ging der jüngste Kursrutsch nach einem Stabilisierungsversuch am Vortag aber doch weiter. Vom Ende August erreichten Zweijahreshoch bei 8,53 Euro ist der Medienkonzern bereits um fast 30 Prozent zurückgekommen. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt allerdings noch fast ein Viertel.
ProSiebenSat.1 erwartet im laufenden Jahr weniger Umsatz als bisher in Aussicht gestellt und verwies dabei auf die ausbleibende Erholung des Werbemarktes. Auch das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) dürfte wohl kleiner ausfallen als zuvor avisiert.
Der im Kleinwerte-Index SDax notierte Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16.694 auf Ariva Indikation (16. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +78,57 %/+29,87 % bedeutet.
Ein Squeeze-out scheint mir (erstmal) auch eher unwahrscheinlich. Die bisherige Strategie von MFE war ganz klar eine schleichende Kontrollübernahme mit so wenig Mitteln, wie möglich. Gerade jetzt, wo PPF weg vom Fenster ist, besteht für MFE noch weniger Druck, die können nun erstmal noch ruhiger und unangefochtener nach ihrer Fasson aufspalten.
Auf der HV die Mehrheit ja, aber Beherrschungsvertrag nein… das sollte PPF noch blockieren können…