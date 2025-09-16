ProSiebenSat.1 nach gekappter Prognose unter Druck

Der im Kleinwerte-Index SDax notierte Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16.694 auf Ariva Indikation (16. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %.

Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd..

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +78,57 %/+29,87 % bedeutet.