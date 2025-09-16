Fairchild Gold gibt überzeichnete Privatplatzierung mit europäischen Investoren bekannt

Vancouver, British Columbia – 16. September 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSXV: FAIR) („Fairchild“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit europäischen Anlegern bekannt zu geben (die „Platzierung“). Die Platzierung ist überzeichnet und wird, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden, voraussichtlich am bzw. um den 18. September 2025 geschlossen.

Im Rahmen der Platzierung werden bis zu 18.000.000 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,06 C$ pro Einheit begeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt rund 1.080.000 C$ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Unternehmenskapital (jeweils eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Abschluss der Platzierung zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,15 $ pro Aktie. Die Warrants enthalten eine Klausel der vorzeitigen Fälligkeit, die besagt, dass, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Tagesschlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen, beginnend 12 Monate nach dem Abschlussdatum der Platzierung (das „auslösende Ereignis“), mindestens 0,50 $ pro Stammaktie beträgt, das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen nach dem auslösenden Ereignis das Fälligkeitsdatum der Warrants vorverlegen kann. Die Inhaber der Warrants werden diesbezüglich über eine Pressemeldung benachrichtigt. In diesem Fall verfallen die Warrants am ersten Tag, der zehn (10) Kalendertage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung liegt.

Es können sich auch firmeninterne Personen (Insider) an der Platzierung beteiligen. Die Ausgabe von Wertpapieren an Insider wird im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ gewertet. Das Unternehmen hat die Absicht, im Hinblick auf eine solche Beteiligung einer nahestehenden Partei eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der formellen Bewertung gemäß Abschnitt 5.5(a) der Vorschrift MI 61-101 sowie eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 zu beanspruchen, da der faire Marktwert der aufgestockten Platzierung, insofern beteiligte Parteien davon betroffen sind, voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.