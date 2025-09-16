    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 27,75EUR auf Tradegate (16. September 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Sven Kürten
    Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,14, was eine Steigerung von +5,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Halten' Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag …