DZ BANK stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stratec auf "Halten" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern habe für das zweite Halbjahr eine deutliche Geschäftsbelebung in Aussicht gestellt, schrieb Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bestätigte Jahresprognose erscheine aber nur am unteren Rand realistisch./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:09 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 27,75EUR auf Tradegate (16. September 2025, 16:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte