ProSiebenSat.1 senkt wegen anhaltender Werbeflaute Prognosen für 2025

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unter Berücksichtigung des Verivox-Verkaufs nun bei 420 bis 470 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 520 Millionen - plus/minus 50 Millionen Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll unter Berücksichtigung von Steuereffekten über dem Vorjahresniveau von 229 Millionen Euro liegen.

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 wird für das laufende Jahr aufgrund des weiter schwierigen Werbemarktes pessimistischer und senkt seinen Jahresausblick. Wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Konzernumsatz unter Berücksichtigung des Verkaufs von des Vergleichsportals Verivox nun bei 3,65 bis 3,80 Milliarden Euro erwartet, nach zuvor 3,85 Milliarden plus/minus 150 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen bei 3,77 Milliarden Euro.

Das Management von ProSiebenSat.1 geht davon aus, dass die wirtschaftliche Lage im deutschsprachigen Raum im wichtigen vierten Quartal, schwierig bleibe. Dies zeige sich zunehmend in der Werbenachfrage für September und in ersten Indikationen für Oktober, die sowohl im Fernsehen als auch bei den digitalen Werbeprodukten unter den Erwartungen lägen.

Für das dritte Quartal rechnet die Unternehmensführung mit einem Rückgang der Entertainment-Werbeeinnahmen im deutschsprachigen Raum im mittleren einstelligen Prozentbereich und im vierten Quartal mit einem leichten Rückgang.

Die gekappte Prognose belastete auch den Aktienkurs. Am Nachmittag sank die Aktie um bis zu 3,9 Prozent. Der Medienkonzern wurde erst kürzlich von der italienischen Media for Europe (MFE) geschluckt, was den Aktienkurs zunächst kräftig antrieb. In der Folge standen die Papiere aber stark unter Druck./err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16.694 auf Ariva Indikation (16. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -15,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,59 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +78,57 %/+29,87 % bedeutet.



