Tektronix definiert automatisierte Tests neu - mit dem modularen Präzisionstestsystem der MP5000-Serie
Beaverton, Ore. (ots/PRNewswire) - Als erstes seiner Art bietet das System eine
bislang unerreichte Kombination aus Flexibilität, Dichte und Automatisierung für
Validierungs- und Produktionsumgebungen.
Tektronix hat heute das modulare Präzisions-Testsystem der MP5000-Serie
vorgestellt, eine transformative Lösung, die den Weg für die Zukunft
automatisierter Tests ebnet. Basierend auf dem Prinzip der Modularität
ermöglicht es Ingenieuren, präzise Sourcemeter (SMUs) und programmierbare
Gleichspannungsnetzteile (PSUs) in einem kompakten 1HE-Mainframe zu kombinieren
und bietet damit die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die moderne
Validierungs- und Produktionsabläufe erfordern.
Bei der Markteinführung umfasst das System eine 60-Volt-Zwei-Kanal-SMU, ein
Zwei-Kanal-50-Watt-Bipolar-Netzteil und den MP5103-Mainframe. Ingenieure können
bis zu sechs unabhängige Kanäle pro Gehäuse konfigurieren und bis zu 32
Mainframes für hochdurchsatzfähige, eng synchronisierte Multi-Site-Tests
anschließen. Die Module können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden,
sodass Kunden die Funktionen erweitern oder einzelne Kanäle ohne Ausfallzeiten
warten können.
"Bei automatisierten Tests ging es schon immer darum, Präzision und
Produktivität in Einklang zu bringen", betonte Chris Bohn, Präsident von
Tektronix. "Mit diesem modularen System können Kunden ihre Leistungs- und
Messstrategie so schnell skalieren, wie es ihre Innovationsanforderungen
erfordern - ohne Kompromisse. Dies ist mehr als ein System, es ist ein Entwurf
für das nächste Jahrzehnt der automatisierten Tests."
Anwendungen, die Präzision und Flexibilität erfordern
Von Validierungs- und Zuverlässigkeitstests bis hin zur Massenproduktion bietet
die MP5000-Serie die Flexibilität, Kanaldichte und Automatisierung, die
erforderlich sind, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten.
Durch die Kombination von Präzision und Skalierbarkeit bietet sie eine moderne
Grundlage für anspruchsvollste Workflows, während die breitere Plattform
sicherstellt, dass Kunden sich weiterentwickeln können.
Was die MP5000-Serie auszeichnet
Jedes Detail der MP5000-Serie wurde entwickelt, um Ingenieuren zu helfen, mit
weniger Aufwand mehr zu erreichen - weniger Rack-Platz, weniger Ausfallzeiten,
weniger Komplexität. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
- Zukunftssichere Modularität - innerhalb weniger Minuten neu konfigurierbar, um
sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, indem SMUs und PSUs innerhalb
des Mainframes kombiniert werden
- Hohe Dichte, kompaktes Design - Skalierbarkeit auf bis zu 6 Kanäle pro
