Tektronix definiert automatisierte Tests neu - mit dem modularen Präzisionstestsystem der MP5000-Serie

Beaverton, Ore. (ots/PRNewswire) - Als erstes seiner Art bietet das System eine

bislang unerreichte Kombination aus Flexibilität, Dichte und Automatisierung für

Validierungs- und Produktionsumgebungen.



Tektronix hat heute das modulare Präzisions-Testsystem der MP5000-Serie

vorgestellt, eine transformative Lösung, die den Weg für die Zukunft

automatisierter Tests ebnet. Basierend auf dem Prinzip der Modularität

ermöglicht es Ingenieuren, präzise Sourcemeter (SMUs) und programmierbare

Gleichspannungsnetzteile (PSUs) in einem kompakten 1HE-Mainframe zu kombinieren

und bietet damit die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die moderne

Validierungs- und Produktionsabläufe erfordern.





Bei der Markteinführung umfasst das System eine 60-Volt-Zwei-Kanal-SMU, einZwei-Kanal-50-Watt-Bipolar-Netzteil und den MP5103-Mainframe. Ingenieure könnenbis zu sechs unabhängige Kanäle pro Gehäuse konfigurieren und bis zu 32Mainframes für hochdurchsatzfähige, eng synchronisierte Multi-Site-Testsanschließen. Die Module können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden,sodass Kunden die Funktionen erweitern oder einzelne Kanäle ohne Ausfallzeitenwarten können."Bei automatisierten Tests ging es schon immer darum, Präzision undProduktivität in Einklang zu bringen", betonte Chris Bohn, Präsident vonTektronix. "Mit diesem modularen System können Kunden ihre Leistungs- undMessstrategie so schnell skalieren, wie es ihre Innovationsanforderungenerfordern - ohne Kompromisse. Dies ist mehr als ein System, es ist ein Entwurffür das nächste Jahrzehnt der automatisierten Tests."Anwendungen, die Präzision und Flexibilität erfordernVon Validierungs- und Zuverlässigkeitstests bis hin zur Massenproduktion bietetdie MP5000-Serie die Flexibilität, Kanaldichte und Automatisierung, dieerforderlich sind, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten.Durch die Kombination von Präzision und Skalierbarkeit bietet sie eine moderneGrundlage für anspruchsvollste Workflows, während die breitere Plattformsicherstellt, dass Kunden sich weiterentwickeln können.Was die MP5000-Serie auszeichnetJedes Detail der MP5000-Serie wurde entwickelt, um Ingenieuren zu helfen, mitweniger Aufwand mehr zu erreichen - weniger Rack-Platz, weniger Ausfallzeiten,weniger Komplexität. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:- Zukunftssichere Modularität - innerhalb weniger Minuten neu konfigurierbar, umsich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, indem SMUs und PSUs innerhalbdes Mainframes kombiniert werden- Hohe Dichte, kompaktes Design - Skalierbarkeit auf bis zu 6 Kanäle pro