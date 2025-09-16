    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Tektronix definiert automatisierte Tests neu - mit dem modularen Präzisionstestsystem der MP5000-Serie

    Beaverton, Ore. (ots/PRNewswire) - Als erstes seiner Art bietet das System eine
    bislang unerreichte Kombination aus Flexibilität, Dichte und Automatisierung für
    Validierungs- und Produktionsumgebungen.

    Tektronix hat heute das modulare Präzisions-Testsystem der MP5000-Serie
    vorgestellt, eine transformative Lösung, die den Weg für die Zukunft
    automatisierter Tests ebnet. Basierend auf dem Prinzip der Modularität
    ermöglicht es Ingenieuren, präzise Sourcemeter (SMUs) und programmierbare
    Gleichspannungsnetzteile (PSUs) in einem kompakten 1HE-Mainframe zu kombinieren
    und bietet damit die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die moderne
    Validierungs- und Produktionsabläufe erfordern.

    Bei der Markteinführung umfasst das System eine 60-Volt-Zwei-Kanal-SMU, ein
    Zwei-Kanal-50-Watt-Bipolar-Netzteil und den MP5103-Mainframe. Ingenieure können
    bis zu sechs unabhängige Kanäle pro Gehäuse konfigurieren und bis zu 32
    Mainframes für hochdurchsatzfähige, eng synchronisierte Multi-Site-Tests
    anschließen. Die Module können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden,
    sodass Kunden die Funktionen erweitern oder einzelne Kanäle ohne Ausfallzeiten
    warten können.

    "Bei automatisierten Tests ging es schon immer darum, Präzision und
    Produktivität in Einklang zu bringen", betonte Chris Bohn, Präsident von
    Tektronix. "Mit diesem modularen System können Kunden ihre Leistungs- und
    Messstrategie so schnell skalieren, wie es ihre Innovationsanforderungen
    erfordern - ohne Kompromisse. Dies ist mehr als ein System, es ist ein Entwurf
    für das nächste Jahrzehnt der automatisierten Tests."

    Anwendungen, die Präzision und Flexibilität erfordern

    Von Validierungs- und Zuverlässigkeitstests bis hin zur Massenproduktion bietet
    die MP5000-Serie die Flexibilität, Kanaldichte und Automatisierung, die
    erforderlich sind, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten.
    Durch die Kombination von Präzision und Skalierbarkeit bietet sie eine moderne
    Grundlage für anspruchsvollste Workflows, während die breitere Plattform
    sicherstellt, dass Kunden sich weiterentwickeln können.

    Was die MP5000-Serie auszeichnet

    Jedes Detail der MP5000-Serie wurde entwickelt, um Ingenieuren zu helfen, mit
    weniger Aufwand mehr zu erreichen - weniger Rack-Platz, weniger Ausfallzeiten,
    weniger Komplexität. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

    - Zukunftssichere Modularität - innerhalb weniger Minuten neu konfigurierbar, um
    sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, indem SMUs und PSUs innerhalb
    des Mainframes kombiniert werden
    - Hohe Dichte, kompaktes Design - Skalierbarkeit auf bis zu 6 Kanäle pro
