    Warten auf die Abnehm.Pille

    Rückgang bei Novo Nordisk: Erste Schwächen auf dem US-Abnehmmarkt

    Im Rennen um die nächste Generation von Abnehmpräparaten droht der Branchen-Pionier Novo Nordisk den Anschluss zu verlieren.

    Foto: Christian Schultz/dpa

    Novo Nordisk verzeichnete in der letzten Woche (bis zum 5. September) einen Rückgang der Verschreibungen für seine GLP-1-Antidiabetika und Adipositasbehandlungen. Das zeigen Daten von Analysten der UBS.

    Die Anzahl der neuen Rezepte (NBRx) für Wegovy sank um 17,0 Prozent, während Zepbound sogar einen stärkeren Rückgang von 21,4 Prozent erlebte. Die Daten, die durch den Umstieg von CVS auf bevorzugte Rezepte für Wegovy beeinflusst wurden, zeigen, dass die Erwartungen einer saisonalen Abkühlung und der starken Konkurrenz durch andere Produkte wie Ozempic und Mounjaro erfüllt wurden.

    Analysten von UBS gehen davon aus, dass der Markt für Novo Nordisk in den kommenden Monaten langsamer wächst, auch aufgrund der zunehmenden Präsenz von Kompoundpräparaten. Beobachtet wird die mögliche neue Dynamik durch die Erweiterung des Wegovy-Labels um die MASH-Indikation (eine fortgeschrittene Form der nichtalkoholischen Fettleber).

    Unterdessen darf Konkurrent Eli Lilly auf eine baldige Zulassung seiner Abnehmpille hoffen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA könnte Eli Lillys experimentelle Gewichtspille, Orforglipron, dank eines beschleunigten Prüfverfahrens in nur ein bis zwei Monaten genehmigen, berichten Wall Street-Analysten. Dieser neue Fast-Track-Prozess wurde von der FDA ins Leben gerufen, um wichtige Medikamente schneller verfügbar zu machen – ein Vorhaben, das die Trump-Administration ebenfalls unterstützt.

    Analysten sehen Orforglipron als vielversprechenden Kandidaten, da die Kosten für injizierbare Gewichtreduktionsmedikamente in den USA stark ansteigen und Lilly zudem die Produktion im Land ausweitet. Ein schnellerer Markteintritt könnte dem Unternehmen zusätzlich eine Milliarde US-Dollar Umsatz bringen, schätzt Goldman Sachs.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Julian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
