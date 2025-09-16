    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid

    • US-Börsen-Rally stockt vor Fed-Zinsentscheidung.
    • Fed senkt Leitzins voraussichtlich um 0,25 Punkte.
    • Technologie-Werte profitieren von Zinssenkungshoffnung.
    ROUNDUP/Aktien New York - Rekordrally stockt - Zurückhaltung vor Zinsentscheid
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist die Rally an den US-Börsen ins Stocken geraten. Zwar schleppten sich am Dienstag sowohl das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 als auch die wichtigsten Technologie-Indizes noch einmal auf Rekordhochs, doch zuletzt ließ der Schwung wieder nach. Es gilt am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Fed die Geldpolitik am Mittwoch lockert; der weitere Zinspfad hingegen ist mit Unsicherheiten behaftet.

    Der S&P 500 verlor zuletzt 0,12 Prozent auf 6.607 Punkte. Unter den Technologiewerten bewegten sich der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite kaum vom Fleck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,34 Prozent auf 45.727 Punkte nach.

    Die Fed werde sich aller Voraussicht nach den Spekulationen sowie den zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten beugen und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, mit einer Randwahrscheinlichkeit für einen noch größeren Schritt um 0,50 Punkte, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Spannend sei vor allem der weitere Zinspfad, also ob die Notenbank auf einen kontinuierlichen Zinssenkungszyklus einschwenke oder nicht. Viele der jüngst von den Anlegern aufgebauten spekulativen Positionen seien nur dann gewinnbringend, wenn die Fed nicht allzu restriktiv klinge.

    Besonders an der Technologie-Börse Nasdaq hat die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik zuletzt für große Euphorie gesorgt. Denn wenn die Zinsen sinken, steigt der heutige Wert der erhofften hohen Erträge der Technologieunternehmen in der Zukunft.

    Die Chart-Experten von Index Radar warnten, die jüngste Kursrally bei den Technologiewerten werde nur von wenigen Giganten getragen. Etwa die Hälfte der Indexmitglieder stecke seit Beginn der jüngsten Gewinnserie im Minus. Auch im S&P 500 hätten zuletzt an den meisten Tagen die Verlierer überwogen.

    Bei den Unternehmen büßten Aktien der New York Times mehr als drei Prozent ein. Präsident Donald Trump hatte eine Milliardenklage wegen Verleumdung gegen die Zeitung und mehrere ihrer Journalisten eingereicht. Trump wirft ihnen vor, ihn vor der Präsidentschaftswahl 2024 "absichtlich und böswillig" diffamiert zu haben, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

    Der Schokoladenherstellers Hershey profitierte von einer doppelten Hochstufung durch Goldman Sachs von "Sell" auf "Buy". Die Experten hoben in ihrer Studie die positive Entwicklung der Marktanteile hervor. Die Papiere von Hershey stiegen um 2,5 Prozent.

    Um gar 29 Prozent in die Höhe schnellten die Anteilsscheine von Webtoon Entertainment . Die Plattform für Webcomics und Walt Disney hatten Details ihrer geplanten Zusammenarbeit bekannt gegeben. So bringt der Medienriese alle seine bekannten Comics etwa aus dem Star-Wars- und Marvel-Universum auf einer neuen digitalen Plattform und App zusammen. Zudem kündigte Walt Disney an, sich mit zwei Prozent an Webtoon Entertainment beteiligen zu wollen. Die Papiere von Walt Disney gaben leicht nach./la/jha/

     

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 160,3 auf Tradegate (16. September 2025, 17:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 174,26 Mrd..

    Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.




