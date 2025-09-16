Devisen
Euro steigt über 1,18 US-Dollar - Höchster Stand seit September 2021
- Euro über 1,18 US-Dollar gestiegen, Höchststand seit 2021.
- Bessere Konjunkturdaten aus Deutschland stützen Euro.
- Fed-Zinssenkung um 0,25% erwartet, Markt bleibt ruhig.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1845 Dollar und damit so viel wie zuletzt im September 2021. Am Morgen hatte sie noch merklich unter 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1807 (Montag: 1,1766) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8469 (0,8499) Euro.
Der Euro profitierte von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland. So sind die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im September unerwartet gestiegen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübe sich allerdings ein.
"Zwar hat der Saldo der Lageeinschätzungen nachgegeben, der Anstieg des Erwartungssaldos aber lässt hoffen, dass im Verlauf der kommenden Quartale eine konjunkturelle Belebung einsetzt", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB werden demnach gedämpft bleiben." Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt ihre Zinsen bestätigt. Die meisten Experten erwarten auch auf der kommenden Sitzung im Oktober keine Leitzinssenkung.
Anleger blicken allerdings vermehrt auf die US-Notenbank Fed. Die besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze in den USA bewegten den Markt kaum. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte bekanntgeben wird. "Der Konsument ist somit weiterhin eine tragende Säule der Wirtschaft der Vereinigten Staaten", kommentiert Nord/LB-Analyst Tobias Basse. Mit diesen Zahlen ist eine kräftige Senkung der US-Leitzinsen noch unwahrscheinlicher geworden.
Der Machtkampf zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank Federal Reserve geht unterdessen in die nächste Runde. Das von Trump angerufene Berufungsgericht blockiert die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, derweil der Senat die Ernennung von Stephen Miran, einem Trump Vertrauten, als Gouverneur der Fed bestätigte. Die Fed-Sitzung könnte damit nach Expertenmeinung äußerst kontrovers verlaufen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8656 (0,8641) britische Pfund, 173,55 (173,38) japanische Yen und 0,9336 (0,9353) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold stieg auf einen Rekordstand von 3.703 Dollar./jsl/jha/
Kleiner Tipp, Rekapitalisierug über persönliches Eigentum wird wohl eher in einem Bürgerkrieg oder Krieg gegen die Regierung enden. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen ob rot, schwarz, oder grün die angeblich Ihrem Schwur, dem deutschen Volke zu dienen, nicht nachkommen. Lieber versuchen diese Menschen die Welt mit Steuergeldern unseres Landes zu "retten". Dafür wird in Deutschland Lebensmittel, Bildung, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur unsere Kultur unserer Glaube von einer handvoll Politiker runter gewirtschaftet, im Namen Ihrer angeblichen Demokratie.
Gold im globalen Währungssystem – Von theoretischer Deckung bis BRICS-Handel
1. Wie hoch müsste der Goldpreis bei Teildeckung sein?
Die Idee einer goldgedeckten Währung wirft sofort die Preisfrage auf. Eine einfache Rechnung: Man teilt einen Anteil der Geldmenge durch die offiziellen Goldreserven.
- USA (M2 ~22,1 Bio. $; Gold 8.133 t):
- 20 % Deckung → ca. 16.900 $/oz
- 40 % Deckung → ca. 33.900 $/oz
- Euroraum (M3 ~16,9 Bio. €; Gold ~10.770 t):
- 20 % Deckung → ca. 9.800 €/oz
- 40 % Deckung → ca. 19.600 €/oz
- Schweiz (M3 ~1,19 Bio. CHF; Gold 1.040 t):
- 20 % Deckung → ca. 7.100 CHF/oz
- 40 % Deckung → ca. 14.300 CHF/oz
Diese theoretischen Werte liegen ein Vielfaches über dem aktuellen Goldpreis (~2.500 $/oz). Sie zeigen, wie unrealistisch eine echte Teildeckung westlicher Währungen wäre – die Lücke zwischen aktuellem Marktpreis und notwendigem Deckungspreis ist enorm.
2. Gibt es Tendenzen zur Golddeckung?
Im Westen:
- Kaum. Weder die EZB noch die SNB verfolgen Pläne einer Golddeckung.
- Die Schweiz stimmte 2014 über die „Rettet unser Gold“-Initiative ab (Mindest-20 %-Quote), lehnte aber mit 78 % Nein ab.
- Gold dient hier nur als Reserve- und Diversifikationsinstrument, nicht als Basis der Geldordnung.
Außerhalb des Westens:
- Zimbabwe: 2024 Einführung des Zimbabwe Gold (ZiG), teils durch Gold und Fremdwährungen gedeckt. Bisher aber Vertrauen und Stabilität gering.
- BRICS: Diskussion über eine gold- oder rohstoffgestützte Währung im Handel. Keine formelle Deckung, aber wachsender Konsens, Gold im bilateralen Ausgleich zu nutzen.
- USA (regional): Einzelne Bundesstaaten (z. B. Texas) diskutieren gold- und silbergedeckte Parallelwährungen. Auf Bundesebene chancenlos.
3. BRICS-Handel: Gold als Abrechnungsoption
Wesentlich dynamischer ist der Ansatz, Gold praktisch in den Handel einzubinden:
- Überschüssige Währungen in BRICS-Geschäften können in Gold getauscht werden.
- Das schafft strukturelle Nachfrage, die unabhängig vom westlichen Finanzzyklus ist.
- Schon wenn nur wenige Prozent der Handelsüberschüsse in Gold abgewickelt werden, bindet das hunderte Tonnen pro Jahr – bei einer Weltproduktion von ~3.500 t.
Folgen:
- Zentralbanken dieser Länder müssen höhere Goldreserven aufbauen, um lieferfähig zu bleiben.
- Nachfrage wird preisunabhängig (Käufe erfolgen aus Notwendigkeit, nicht aus Spekulation).
- Gold gewinnt eine monetäre Funktion zurück – als „Schatten-Reservewährung“.
4. Preisfolgen – konservativ und realistisch
- Kurzfristig: Jede zusätzliche Nachfrage von 300–600 t jährlich kann den Preis um 30–50 % über Basisszenarien treiben.
- Mittelfristig: Ein neues Niveau bei mindestens 3.000–5.000 $/oz ist plausibel, wenn BRICS-Settlement verstetigt wird.
- Langfristig: Angesichts der globalen Überschuldung, der sinkenden Vertrauensbasis im Fiat-System und der schleichenden Monetarisierung von Gold erscheint ein Gleichgewicht oberhalb von 5.000 $/oz wahrscheinlicher als darunter. In Szenarien tieferer Vertrauenskrisen sind auch 5-stellige Preise pro Unze nicht ausgeschlossen.
5. Fazit
- Eine formale Golddeckung westlicher Währungen würde extreme Neubewertungen erfordern (10.000–30.000 $/oz), weshalb sie politisch und praktisch ausgeschlossen ist.
- Stattdessen geschieht die Rückkehr des Goldes durch die Hintertür: BRICS-Staaten nutzen es zunehmend als Settlement-Asset.
- Damit verschiebt sich die Rolle von Gold: weg vom reinen „Safe Haven“ hin zu einem funktionalen Zahlungsmittel im Welthandel.
- Das stützt den Preis dauerhaft, macht ihn robuster gegen Dollar und Zinsen – und öffnet den Weg in deutlich höhere Preisregionen.
