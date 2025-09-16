Medit Link Express für iPad feiert Premiere, während Medit i900 Mobility in den Versand geht
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Medit (
http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com ), ein weltweit führendes
Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, gab heute zwei Meilensteine für die
Branche bekannt. Das Unternehmen hat offiziell Medit Link Express auf den Markt
gebracht, seine erste iPad-native App für intraorale Scans, die ab sofort im
Apple App Store erhältlich ist. Gleichzeitig hat es mit der Auslieferung des
Medit i900 Mobility begonnen, das seit dem 1. August vorbestellt werden konnte.
Mit dem Medit i900 Mobility, der jetzt in ausgewählten Regionen ausgeliefert
wird, können Zahnärzte und Zahntechniker ein neues Maß an Mobilität beim Scannen
erleben. Der i900 Mobility wurde für die heutige klinische Umgebung entwickelt
und arbeitet Hand in Hand mit Medit Link Express, um ein kompaktes, intuitives
und einfach zu erlernendes digitales Scannen zu ermöglichen, das sich von der
ersten Anwendung an ganz selbstverständlich anfühlt.
Eine neue Art von Einfachheit mit Medit Link Express
Medit Link Express ist die erste vollständig für das iPad entwickelte App von
Medit. Sie verwandelt das intraorale Scannen in eine leichtere, schnellere und
intuitivere Erfahrung, die sich ganz natürlich in den Klinikalltag einfügt.
Zahnmediziner können direkt von einem iPad aus scannen und Daten weitergeben,
ohne einen Desktop-Computer zu benötigen. Dies reduziert die Vorbereitungszeit
und eröffnet mehr Freiheit.
Highlights von Medit Link Express:
- Speziell für iPad: Für Mobilität konzipiert, sodass klinische Anwender sich
frei und ungehindert bewegen können
- Express-Scan-Modus: sofortige Scans ohne Registrierung von
Patienteninformationen, wodurch Beratungsgespräche einfacher werden.
- Behandlungs-Scan-Modus: liefert Scandaten für verschiedene Anwendungen,
einschließlich der Herstellung von Prothesen und klinischen Anwendungen
- Einfache Lernkurve: einfacher, intuitiver Aufbau, den jeder schnell erlernen
kann
- Sofortige Kommunikation mit Patientinnen und Patienten: Scans werden in
Echtzeit angezeigt, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen
- Immer auf dem neuesten Stand: automatische Updates und Cloud-Synchronisation
stellen sicher, dass die neuesten Tools aktiviert sind
- Vernetzte Erfahrungen: nahtloses Verschieben von Cases zwischen iPad und
Desktop
- Gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen: Fallerstellung und Zusammenarbeit mit
Partnern direkt in der App möglich
Mit dem Medit Link Express und dem Medit i900 Mobility können Zahnärztinnen und
Zahnärzte und ihre Teams jetzt mit einer noch nie dagewesenen Freiheit arbeiten
und ihren Patientinnen und Patienten ein kompakteres, intuitiveres und
angenehmeres Erlebnis bieten als je zuvor.
Gleichzeitig liefert Medit weiterhin Innovationen, die die digitale Zahnmedizin
nahtloser machen. Durch ständige Software- und Firmware-Updates verbessert das
Unternehmen kontinuierlich die Scangeschwindigkeit, die Benutzerfreundlichkeit
und die Kompatibilität seiner Lösungen. Die neueste Medit Link-Software
ermöglicht eine vollständige Integration mit dem neuen i900M-Scanner und
verbessert gleichzeitig die Klarheit beim Scannen von Metallen, so dass die
Ärzte genauere Ergebnisse und eine noch reibungslosere Erfahrung erhalten.
Die Produktverfügbarkeit, der Status der behördlichen Zulassung und der Zeitplan
für die Freigabe können je nach Land variieren. Für genaue und aktuelle
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner vor
Ort.
Weitere Informationen über Medit Link Express und Medit i900 Mobility finden Sie
auf http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com .
Informationen zu Medit
Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für
die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das
Unternehmen ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen und Laboren
durch innovative Hard- und Software. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in
Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine
Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein
Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772754/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-link-expre
ss-fur-ipad-feiert-premiere-wahrend-medit-i900-mobility-in-den-versand-geht-3025
57790.html
Pressekontakt:
Hyeju Heather Son,
hyeju.son@medit.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134479/6119046
OTS: Medit
