    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medit Link Express für iPad feiert Premiere, während Medit i900 Mobility in den Versand geht

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Medit (
    http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com ), ein weltweit führendes
    Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, gab heute zwei Meilensteine für die
    Branche bekannt. Das Unternehmen hat offiziell Medit Link Express auf den Markt
    gebracht, seine erste iPad-native App für intraorale Scans, die ab sofort im
    Apple App Store erhältlich ist. Gleichzeitig hat es mit der Auslieferung des
    Medit i900 Mobility begonnen, das seit dem 1. August vorbestellt werden konnte.

    Mit dem Medit i900 Mobility, der jetzt in ausgewählten Regionen ausgeliefert
    wird, können Zahnärzte und Zahntechniker ein neues Maß an Mobilität beim Scannen
    erleben. Der i900 Mobility wurde für die heutige klinische Umgebung entwickelt
    und arbeitet Hand in Hand mit Medit Link Express, um ein kompaktes, intuitives
    und einfach zu erlernendes digitales Scannen zu ermöglichen, das sich von der
    ersten Anwendung an ganz selbstverständlich anfühlt.

    Eine neue Art von Einfachheit mit Medit Link Express

    Medit Link Express ist die erste vollständig für das iPad entwickelte App von
    Medit. Sie verwandelt das intraorale Scannen in eine leichtere, schnellere und
    intuitivere Erfahrung, die sich ganz natürlich in den Klinikalltag einfügt.
    Zahnmediziner können direkt von einem iPad aus scannen und Daten weitergeben,
    ohne einen Desktop-Computer zu benötigen. Dies reduziert die Vorbereitungszeit
    und eröffnet mehr Freiheit.

    Highlights von Medit Link Express:

    - Speziell für iPad: Für Mobilität konzipiert, sodass klinische Anwender sich
    frei und ungehindert bewegen können
    - Express-Scan-Modus: sofortige Scans ohne Registrierung von
    Patienteninformationen, wodurch Beratungsgespräche einfacher werden.
    - Behandlungs-Scan-Modus: liefert Scandaten für verschiedene Anwendungen,
    einschließlich der Herstellung von Prothesen und klinischen Anwendungen
    - Einfache Lernkurve: einfacher, intuitiver Aufbau, den jeder schnell erlernen
    kann
    - Sofortige Kommunikation mit Patientinnen und Patienten: Scans werden in
    Echtzeit angezeigt, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen
    - Immer auf dem neuesten Stand: automatische Updates und Cloud-Synchronisation
    stellen sicher, dass die neuesten Tools aktiviert sind
    - Vernetzte Erfahrungen: nahtloses Verschieben von Cases zwischen iPad und
    Desktop
    - Gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen: Fallerstellung und Zusammenarbeit mit
    Partnern direkt in der App möglich

    Mit dem Medit Link Express und dem Medit i900 Mobility können Zahnärztinnen und
    Zahnärzte und ihre Teams jetzt mit einer noch nie dagewesenen Freiheit arbeiten
    und ihren Patientinnen und Patienten ein kompakteres, intuitiveres und
    angenehmeres Erlebnis bieten als je zuvor.

    Gleichzeitig liefert Medit weiterhin Innovationen, die die digitale Zahnmedizin
    nahtloser machen. Durch ständige Software- und Firmware-Updates verbessert das
    Unternehmen kontinuierlich die Scangeschwindigkeit, die Benutzerfreundlichkeit
    und die Kompatibilität seiner Lösungen. Die neueste Medit Link-Software
    ermöglicht eine vollständige Integration mit dem neuen i900M-Scanner und
    verbessert gleichzeitig die Klarheit beim Scannen von Metallen, so dass die
    Ärzte genauere Ergebnisse und eine noch reibungslosere Erfahrung erhalten.

    Die Produktverfügbarkeit, der Status der behördlichen Zulassung und der Zeitplan
    für die Freigabe können je nach Land variieren. Für genaue und aktuelle
    Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner vor
    Ort.

    Weitere Informationen über Medit Link Express und Medit i900 Mobility finden Sie
    auf http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com .

    Informationen zu Medit

    Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für
    die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das
    Unternehmen ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen und Laboren
    durch innovative Hard- und Software. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in
    Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine
    Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein
    Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772754/image.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-link-expre
    ss-fur-ipad-feiert-premiere-wahrend-medit-i900-mobility-in-den-versand-geht-3025
    57790.html

    Pressekontakt:

    Hyeju Heather Son,
    hyeju.son@medit.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134479/6119046
    OTS: Medit




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Medit Link Express für iPad feiert Premiere, während Medit i900 Mobility in den Versand geht Medit ( http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com ), ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, gab heute zwei Meilensteine für die Branche bekannt. Das Unternehmen hat offiziell Medit Link Express auf den Markt gebracht, …