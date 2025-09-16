Medit Link Express für iPad feiert Premiere, während Medit i900 Mobility in den Versand geht

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Medit (

http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com ), ein weltweit führendes

Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, gab heute zwei Meilensteine für die

Branche bekannt. Das Unternehmen hat offiziell Medit Link Express auf den Markt

gebracht, seine erste iPad-native App für intraorale Scans, die ab sofort im

Apple App Store erhältlich ist. Gleichzeitig hat es mit der Auslieferung des

Medit i900 Mobility begonnen, das seit dem 1. August vorbestellt werden konnte.



Mit dem Medit i900 Mobility, der jetzt in ausgewählten Regionen ausgeliefert

wird, können Zahnärzte und Zahntechniker ein neues Maß an Mobilität beim Scannen

erleben. Der i900 Mobility wurde für die heutige klinische Umgebung entwickelt

und arbeitet Hand in Hand mit Medit Link Express, um ein kompaktes, intuitives

und einfach zu erlernendes digitales Scannen zu ermöglichen, das sich von der

ersten Anwendung an ganz selbstverständlich anfühlt.





Eine neue Art von Einfachheit mit Medit Link Express



Medit Link Express ist die erste vollständig für das iPad entwickelte App von

Medit. Sie verwandelt das intraorale Scannen in eine leichtere, schnellere und

intuitivere Erfahrung, die sich ganz natürlich in den Klinikalltag einfügt.

Zahnmediziner können direkt von einem iPad aus scannen und Daten weitergeben,

ohne einen Desktop-Computer zu benötigen. Dies reduziert die Vorbereitungszeit

und eröffnet mehr Freiheit.



Highlights von Medit Link Express:



- Speziell für iPad: Für Mobilität konzipiert, sodass klinische Anwender sich

frei und ungehindert bewegen können

- Express-Scan-Modus: sofortige Scans ohne Registrierung von

Patienteninformationen, wodurch Beratungsgespräche einfacher werden.

- Behandlungs-Scan-Modus: liefert Scandaten für verschiedene Anwendungen,

einschließlich der Herstellung von Prothesen und klinischen Anwendungen

- Einfache Lernkurve: einfacher, intuitiver Aufbau, den jeder schnell erlernen

kann

- Sofortige Kommunikation mit Patientinnen und Patienten: Scans werden in

Echtzeit angezeigt, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen

- Immer auf dem neuesten Stand: automatische Updates und Cloud-Synchronisation

stellen sicher, dass die neuesten Tools aktiviert sind

- Vernetzte Erfahrungen: nahtloses Verschieben von Cases zwischen iPad und

Desktop

- Gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen: Fallerstellung und Zusammenarbeit mit

Partnern direkt in der App möglich



Mit dem Medit Link Express und dem Medit i900 Mobility können Zahnärztinnen und

Zahnärzte und ihre Teams jetzt mit einer noch nie dagewesenen Freiheit arbeiten

und ihren Patientinnen und Patienten ein kompakteres, intuitiveres und

angenehmeres Erlebnis bieten als je zuvor.



Gleichzeitig liefert Medit weiterhin Innovationen, die die digitale Zahnmedizin

nahtloser machen. Durch ständige Software- und Firmware-Updates verbessert das

Unternehmen kontinuierlich die Scangeschwindigkeit, die Benutzerfreundlichkeit

und die Kompatibilität seiner Lösungen. Die neueste Medit Link-Software

ermöglicht eine vollständige Integration mit dem neuen i900M-Scanner und

verbessert gleichzeitig die Klarheit beim Scannen von Metallen, so dass die

Ärzte genauere Ergebnisse und eine noch reibungslosere Erfahrung erhalten.



Die Produktverfügbarkeit, der Status der behördlichen Zulassung und der Zeitplan

für die Freigabe können je nach Land variieren. Für genaue und aktuelle

Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner vor

Ort.



Weitere Informationen über Medit Link Express und Medit i900 Mobility finden Sie

auf http://www.medit.com/?utm_source=chatgpt.com .



Informationen zu Medit



Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für

die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das

Unternehmen ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen und Laboren

durch innovative Hard- und Software. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in

Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine

Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein

Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst.



