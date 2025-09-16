Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.684,82USD pro Feinunze und notiert damit +0,27 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 42,52USD und damit -0,37 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,31USD und verzeichnet ein Plus von +1,26 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,01USD und verzeichnet ein Plus von +1,16 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.179,00 USD -1,63 % Platin 1.391,00 USD -1,00 % Kupfer London Rolling 10.135,60 USD -0,29 % Aluminium 2.720,06 PKT +0,52 % Erdgas 3,080 USD +1,61 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,63 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.09.25, 17:29 Uhr.