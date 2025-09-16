Staffbase launcht die erste AI-native Employee Experience Plattform und erfindet das Intranet neu (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Chemnitz (ots) - Staffbase, der weltweit führende Anbieter für
    Mitarbeiterkommunikation, präsentiert mit "Employee AI" das erste AI-native
    Intranet: eine Plattform, die Künstliche Intelligenz nutzt, um Menschen im
    Unternehmen zu verbinden, von der Produktionsmitarbeiterin bis hin zur
    Führungsebene.

    Das Ziel: Informationen, Services und strategische Inhalte kommen ohne Umwege,
    im richtigen Kanal und im richtigen Moment bei den Mitarbeitern an - komplett
    individualisiert. Die ersten Bestandteile von Employee AI sind bereits in
    Nutzung bei Pilotkunden und bald erhältlich: Hyper-personalisierte Podcasts für
    Mitarbeitende, ein AI-nativer Assistent, AI-gestützte Qualitätsprüfungen von
    Inhalten, sowie prompt-basierte Inhaltserstellung.

    Obwohl AI-Anwendungen für Mitarbeitende erhebliche Produktivitätsgewinne
    versprechen, sind viele Rollouts bisher gescheitert. Die Gründe liegen in
    mangelnder Datenqualität und fehlendem Kontext. Zudem werden häufig
    Frontline-Mitarbeitende nicht effektiv erreicht.

    Employee AI wurde deshalb basierend auf drei Säulen entwickelt: einer
    vertrauenswürdigen Datengrundlage, die auf dem weltweit führenden Intranet von
    Staffbase basiert. Darauf aufbauend launcht Staffbase einen Control-Layer, der
    die AI Governance und Sicherheit über alle Touchpoints hinweg sicherstellt. Als
    dritte Säule wird AI tief in die Staffbase Mitarbeiter-App integriert, um die
    Reichweite zu allen Mitarbeitenden sicherzustellen.

    Das Ergebnis: weniger Frustration, höhere Produktivität und geringere
    Mitarbeiterfluktuation.

    "AI eröffnet enorme Chancen: schnellere Lösungen, höhere Produktivität und
    Kommunikation, die wirklich ankommt. Mit Employee AI erreichen Unternehmen nicht
    nur alle, sondern jeden Mitarbeitenden individuell - mit genau den
    Informationen, die relevant sind. So entsteht mehr Nähe, mehr Bindung und ein
    klarer Wettbewerbsvorteil", erklärt Dr. Martin Böhringer, CEO und Mitgründer von
    Staffbase.

    Die ersten Funktionen von Employee AI werden bereits gemeinsam mit führenden
    Unternehmen entwickelt:

    - Hyper-personalisierte Podcasts (verfügbar ab Q4 2025): Ob Mitarbeitende im
    Büro oder Servicetechnikerinnen im Außendienst - alle erhalten wöchentlich
    einen individuellen Podcast mit den relevantesten News und Team-Updates.
    Dieser basiert auf festgelegten Kriterien, die auf jede einzelne Person
    zugeschnitten sind. Ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitenden kann
    tatsächlich 100.000 Podcasts pro Woche veröffentlichen.
    - AI-nativer Assistent (verfügbar ab Q4 2025): Ein AI-gestützter Assistent, der
