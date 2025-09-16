Staffbase launcht die erste AI-native Employee Experience Plattform und erfindet das Intranet neu (FOTO)
Chemnitz (ots) - Staffbase, der weltweit führende Anbieter für
Mitarbeiterkommunikation, präsentiert mit "Employee AI" das erste AI-native
Intranet: eine Plattform, die Künstliche Intelligenz nutzt, um Menschen im
Unternehmen zu verbinden, von der Produktionsmitarbeiterin bis hin zur
Führungsebene.
Das Ziel: Informationen, Services und strategische Inhalte kommen ohne Umwege,
im richtigen Kanal und im richtigen Moment bei den Mitarbeitern an - komplett
individualisiert. Die ersten Bestandteile von Employee AI sind bereits in
Nutzung bei Pilotkunden und bald erhältlich: Hyper-personalisierte Podcasts für
Mitarbeitende, ein AI-nativer Assistent, AI-gestützte Qualitätsprüfungen von
Inhalten, sowie prompt-basierte Inhaltserstellung.
Obwohl AI-Anwendungen für Mitarbeitende erhebliche Produktivitätsgewinne
versprechen, sind viele Rollouts bisher gescheitert. Die Gründe liegen in
mangelnder Datenqualität und fehlendem Kontext. Zudem werden häufig
Frontline-Mitarbeitende nicht effektiv erreicht.
Employee AI wurde deshalb basierend auf drei Säulen entwickelt: einer
vertrauenswürdigen Datengrundlage, die auf dem weltweit führenden Intranet von
Staffbase basiert. Darauf aufbauend launcht Staffbase einen Control-Layer, der
die AI Governance und Sicherheit über alle Touchpoints hinweg sicherstellt. Als
dritte Säule wird AI tief in die Staffbase Mitarbeiter-App integriert, um die
Reichweite zu allen Mitarbeitenden sicherzustellen.
Das Ergebnis: weniger Frustration, höhere Produktivität und geringere
Mitarbeiterfluktuation.
"AI eröffnet enorme Chancen: schnellere Lösungen, höhere Produktivität und
Kommunikation, die wirklich ankommt. Mit Employee AI erreichen Unternehmen nicht
nur alle, sondern jeden Mitarbeitenden individuell - mit genau den
Informationen, die relevant sind. So entsteht mehr Nähe, mehr Bindung und ein
klarer Wettbewerbsvorteil", erklärt Dr. Martin Böhringer, CEO und Mitgründer von
Staffbase.
Die ersten Funktionen von Employee AI werden bereits gemeinsam mit führenden
Unternehmen entwickelt:
- Hyper-personalisierte Podcasts (verfügbar ab Q4 2025): Ob Mitarbeitende im
Büro oder Servicetechnikerinnen im Außendienst - alle erhalten wöchentlich
einen individuellen Podcast mit den relevantesten News und Team-Updates.
Dieser basiert auf festgelegten Kriterien, die auf jede einzelne Person
zugeschnitten sind. Ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitenden kann
tatsächlich 100.000 Podcasts pro Woche veröffentlichen.
- AI-nativer Assistent (verfügbar ab Q4 2025): Ein AI-gestützter Assistent, der
