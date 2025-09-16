Staffbase launcht die erste AI-native Employee Experience Plattform und erfindet das Intranet neu (FOTO)

Chemnitz (ots) - Staffbase, der weltweit führende Anbieter für

Mitarbeiterkommunikation, präsentiert mit "Employee AI" das erste AI-native

Intranet: eine Plattform, die Künstliche Intelligenz nutzt, um Menschen im

Unternehmen zu verbinden, von der Produktionsmitarbeiterin bis hin zur

Führungsebene.



Das Ziel: Informationen, Services und strategische Inhalte kommen ohne Umwege,

im richtigen Kanal und im richtigen Moment bei den Mitarbeitern an - komplett

individualisiert. Die ersten Bestandteile von Employee AI sind bereits in

Nutzung bei Pilotkunden und bald erhältlich: Hyper-personalisierte Podcasts für

Mitarbeitende, ein AI-nativer Assistent, AI-gestützte Qualitätsprüfungen von

Inhalten, sowie prompt-basierte Inhaltserstellung.







Obwohl AI-Anwendungen für Mitarbeitende erhebliche Produktivitätsgewinneversprechen, sind viele Rollouts bisher gescheitert. Die Gründe liegen inmangelnder Datenqualität und fehlendem Kontext. Zudem werden häufigFrontline-Mitarbeitende nicht effektiv erreicht.Employee AI wurde deshalb basierend auf drei Säulen entwickelt: einervertrauenswürdigen Datengrundlage, die auf dem weltweit führenden Intranet vonStaffbase basiert. Darauf aufbauend launcht Staffbase einen Control-Layer, derdie AI Governance und Sicherheit über alle Touchpoints hinweg sicherstellt. Alsdritte Säule wird AI tief in die Staffbase Mitarbeiter-App integriert, um dieReichweite zu allen Mitarbeitenden sicherzustellen.Das Ergebnis: weniger Frustration, höhere Produktivität und geringereMitarbeiterfluktuation."AI eröffnet enorme Chancen: schnellere Lösungen, höhere Produktivität undKommunikation, die wirklich ankommt. Mit Employee AI erreichen Unternehmen nichtnur alle, sondern jeden Mitarbeitenden individuell - mit genau denInformationen, die relevant sind. So entsteht mehr Nähe, mehr Bindung und einklarer Wettbewerbsvorteil", erklärt Dr. Martin Böhringer, CEO und Mitgründer vonStaffbase.Die ersten Funktionen von Employee AI werden bereits gemeinsam mit führendenUnternehmen entwickelt:- Hyper-personalisierte Podcasts (verfügbar ab Q4 2025): Ob Mitarbeitende imBüro oder Servicetechnikerinnen im Außendienst - alle erhalten wöchentlicheinen individuellen Podcast mit den relevantesten News und Team-Updates.Dieser basiert auf festgelegten Kriterien, die auf jede einzelne Personzugeschnitten sind. Ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitenden kanntatsächlich 100.000 Podcasts pro Woche veröffentlichen.- AI-nativer Assistent (verfügbar ab Q4 2025): Ein AI-gestützter Assistent, der