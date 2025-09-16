    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Commerzbank, Deutsche Bank, Rheinmetall – DAX-Korrektur – was nun?

    Der DAX taucht ab, verlässt seine Seitwärtsspanne vorerst nach unten. Um 18.00 Uhr gibts eine technische Einordnung im Webinar mit Robomarkets. 
    Wir sehen den Rücksetzer weiter als Teil des Fahrplans. Schwacher Spätsommer-Herbst, nach sehr gutem Börsenjahr. Richtung Jahresende kann man dann wieder Anlauf nehmen. Dazu natürlich morgen die FED-Sitzung. Auch dazu alles im Webinar mit Oracle, Tesla und Co. 

    Autor
    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
