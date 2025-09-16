Commerzbank, Deutsche Bank, Rheinmetall – DAX-Korrektur – was nun?

Der DAX taucht ab, verlässt seine Seitwärtsspanne vorerst nach unten. Um 18.00 Uhr Der DAX taucht ab, verlässt seine Seitwärtsspanne vorerst nach unten. Um 18.00 Uhr gibts eine technische Einordnung im Webinar mit Robomarkets.

Wir sehen den Rücksetzer weiter als Teil des Fahrplans. Schwacher Spätsommer-Herbst, nach sehr gutem Börsenjahr. Richtung Jahresende kann man dann wieder Anlauf nehmen. Dazu natürlich morgen die FED-Sitzung. Auch dazu alles im Webinar mit Oracle, Tesla und Co.